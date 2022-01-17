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Прививку от коронавируса в Абхазии сделали почти 16 тысяч человек
Прививку от коронавируса в Абхазии сделали почти 16 тысяч человек
Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Абхазии в мае 2021 года. Всем привитым выдается gr-код, действующий на территории России. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T19:33+0300
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Общее число вакцинированных от коронавируса за весь период достигло 15 721 человек, сообщает Минздрав Абхазии.С 30 декабря года по 16 января года прививку от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт" сделали 925 человек, Всего с начала пандемии COVID-19 вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии привилось 6354 человека.С 18 ноября 2021 года по 16 января 2022 года вакциной "Спутник V" привились 2867 человек.Новая партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 1500 доз была доставлена в республику 29 декабря. Вакцинация началась с 30 декабря и проходила в том числе и в праздничные дни января.Ранее, 16 ноября, Абхазия получила 6000 доз вакцины "Спутник V" из согласованной с Россией партии в 30 тысяч доз. Препарат закупили на средства республиканского бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/tsentr-gamalei-izuchaet-variant-sozdaniya-vaktsiny-ot-covid-na-osnove-neskolkikh-shtammov-1037159977.html
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новости, абхазия, прививки, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии

Прививку от коронавируса в Абхазии сделали почти 16 тысяч человек

19:33 17.01.2022 (обновлено: 19:41 17.01.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВакцинация бездомных от COVID-19 в Москве
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© Sputnik / Илья Питалев
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Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Абхазии в мае 2021 года. Всем привитым выдается gr-код, действующий на территории России.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Общее число вакцинированных от коронавируса за весь период достигло 15 721 человек, сообщает Минздрав Абхазии.
С 30 декабря года по 16 января года прививку от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт" сделали 925 человек,
Всего с начала пандемии COVID-19 вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии привилось 6354 человека.
С 18 ноября 2021 года по 16 января 2022 года вакциной "Спутник V" привились 2867 человек.
Новая партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 1500 доз была доставлена в республику 29 декабря. Вакцинация началась с 30 декабря и проходила в том числе и в праздничные дни января.
Ранее, 16 ноября, Абхазия получила 6000 доз вакцины "Спутник V" из согласованной с Россией партии в 30 тысяч доз. Препарат закупили на средства республиканского бюджета.
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