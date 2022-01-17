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Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V"

Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V"

Для посещения страны необходима прививка препаратом из списка одобренных или признанных Управлением терапевтических товаров (TGA) Австралии. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T12:26+0300

2022-01-17T12:26+0300

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд в страну привившимся двумя дозами российской вакцины "Спутник V", сообщает РИА-Новости.После проведенных исследований препарата было выявлено, что "Спутник V" обеспечивает достаточную защиту от коронавирусной инфекции и снижает вероятность заражения других людей. При этом отмечается, что с момента получения второй дозы прививки до прибытия в страну должна пройти как минимум неделя. Вакцинацию "Спутником Лайт" Управление не считает достаточной.Кроме того, власти Австралии подчеркнули, что включение российской вакцины в список признанных препаратов не означает того, что границы будут открыты для всех желающих. Эти действия были продиктованы необходимостью расширения возможности возвращения в страну международных студентов, специалистов, бизнесменов и спортсменов.По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, рост количества государств, признавших "Спутник V", говорит о высокой эффективности вакцины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/deystvuyuschiy-chempion-australian-open-dzhokovich-budet-deportirovan-iz-avstralii-1037158697.html

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