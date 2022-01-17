https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/energetiki-zavershili-remont-na-vozdushnoy-linii-mysra-1037167432.html

Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"

Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"

Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено в полном объеме. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

новости

гудаутский район

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Авария на воздушной линии "Мысра" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго".Отмечается, что энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено полностью, ограничения, действовавшие на время ремонта, сняты.Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место энергетики незамедлительно приступили к ремонту, в ходе которого обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.В связи с этим в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра" был введен график отключений электричества.

гудаутский район

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новости, гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии