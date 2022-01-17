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Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"
Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено в полном объеме. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
новости
гудаутский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Авария на воздушной линии "Мысра" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго".Отмечается, что энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено полностью, ограничения, действовавшие на время ремонта, сняты.Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место энергетики незамедлительно приступили к ремонту, в ходе которого обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.В связи с этим в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра" был введен график отключений электричества.
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новости, гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"

11:10 17.01.2022 (обновлено: 11:13 17.01.2022)
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"Восстановительные работы на ВЛ Мысра находятся на завершающей стадии
Восстановительные работы на ВЛ Мысра находятся на завершающей стадии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
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Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено в полном объеме.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Авария на воздушной линии "Мысра" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго".
Отмечается, что энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено полностью, ограничения, действовавшие на время ремонта, сняты.
Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место энергетики незамедлительно приступили к ремонту, в ходе которого обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.
В связи с этим в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра" был введен график отключений электричества.
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