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Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"
Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено в полном объеме. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T11:10+0300
2022-01-17T11:10+0300
2022-01-17T11:13+0300
в абхазии
новости
гудаутский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Авария на воздушной линии "Мысра" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго".Отмечается, что энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено полностью, ограничения, действовавшие на время ремонта, сняты.Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место энергетики незамедлительно приступили к ремонту, в ходе которого обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.В связи с этим в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра" был введен график отключений электричества.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"
11:10 17.01.2022 (обновлено: 11:13 17.01.2022)
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено в полном объеме.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
Авария на воздушной линии "Мысра" ликвидирована, сообщает
"Черноморэнерго".
Отмечается, что энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено полностью, ограничения, действовавшие на время ремонта, сняты.
Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место энергетики незамедлительно приступили к ремонту, в ходе которого обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.
В связи с этим в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра" был введен график отключений электричества
.