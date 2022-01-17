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Гагулия о веере "Черноморэнерго" в Абхазии: если не ввести, количество аварий увеличится
Гагулия о веере "Черноморэнерго" в Абхазии: если не ввести, количество аварий увеличится
О причинах дополнительных ограничений на подачу электроэнергии в республике в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T15:48+0300
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Гагулия
Гагулия
По словам Гагулия, ситуация с состоянием электросетей в Абхазии остается серьезной и не изменилась по сравнению с прошлым годом. "Веерные ограничения вводятся как по высоковольтным линиям, так и локально, на отдельных подстанциях, а также на трансформаторах, потому что нагрузки растут. Вы видите, какая погода, а это естественные нагрузки. И проблема незаконных подключений никуда не делась", – отметил Гагулия. Ситуация на том или ном участке электросетей в ближайшие холодные дни зависит от состояния того или иного трансформатора, линий электропередач. Но, как отметил представитель "Черноморэнерго", аварийные бригады готовы, они работают в режиме нон-стоп по всей республике. "Часть электроэнергии мы получаем из Российской Федерации, она покрывает (потребности - прим.) две трети республики. И часть получаем со станции Перепадная 1. На данный момент веер зависит от нагрузок. Мы снимаем предельные нагрузки... Ночью, когда потребление ниже, нет смысла его ограничивать, это никак не спасет ситуацию. Ограничивается потребление, когда нагрузки высокие, чтобы сохранить оборудование. Если не введем этот график, то количество аварий увеличится, и свет придется ждать долго", – подчеркнул Гагулия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии, подкасты, аудио

Гагулия о веере "Черноморэнерго" в Абхазии: если не ввести, количество аварий увеличится

15:48 17.01.2022 (обновлено: 16:19 17.01.2022)
Радио
Гагулия
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О причинах дополнительных ограничений на подачу электроэнергии в республике в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
По словам Гагулия, ситуация с состоянием электросетей в Абхазии остается серьезной и не изменилась по сравнению с прошлым годом.
"Веерные ограничения вводятся как по высоковольтным линиям, так и локально, на отдельных подстанциях, а также на трансформаторах, потому что нагрузки растут. Вы видите, какая погода, а это естественные нагрузки. И проблема незаконных подключений никуда не делась", – отметил Гагулия.
Ситуация на том или ном участке электросетей в ближайшие холодные дни зависит от состояния того или иного трансформатора, линий электропередач. Но, как отметил представитель "Черноморэнерго", аварийные бригады готовы, они работают в режиме нон-стоп по всей республике.
"Часть электроэнергии мы получаем из Российской Федерации, она покрывает (потребности - прим.) две трети республики. И часть получаем со станции Перепадная 1. На данный момент веер зависит от нагрузок. Мы снимаем предельные нагрузки... Ночью, когда потребление ниже, нет смысла его ограничивать, это никак не спасет ситуацию. Ограничивается потребление, когда нагрузки высокие, чтобы сохранить оборудование. Если не введем этот график, то количество аварий увеличится, и свет придется ждать долго", – подчеркнул Гагулия.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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