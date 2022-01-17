https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-yanvarya-1037176049.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием южной периферии Североатлантического циклона, при прохождении холодного... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T17:40+0300
2022-01-17T17:40+0300
2022-01-17T17:49+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037175918_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9e7a11887b29201f0e7eeaa43aa82fa6.jpg
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Во вторник, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня преимущественно без осадков, однако во второй половине дня погода изменится: пойдет дождь со снегом, переходящий в снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секундуТемпература воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037175918_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42afc6d227fe64f8a342ef29f39ab281.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января
17:40 17.01.2022 (обновлено: 17:49 17.01.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием южной периферии Североатлантического циклона, при прохождении холодного фронта этого циклона погода изменится в сторону похолодания.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Во вторник, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня преимущественно без осадков, однако во второй половине дня погода изменится: пойдет дождь со снегом, переходящий в снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.