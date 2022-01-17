https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-yanvarya-1037176049.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием южной периферии Североатлантического циклона, при прохождении холодного... 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T17:40+0300

2022-01-17T17:40+0300

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Во вторник, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня преимущественно без осадков, однако во второй половине дня погода изменится: пойдет дождь со снегом, переходящий в снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секундуТемпература воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии