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https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-yanvarya-1037176049.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием южной периферии Североатлантического циклона, при прохождении холодного... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T17:40+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Во вторник, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня преимущественно без осадков, однако во второй половине дня погода изменится: пойдет дождь со снегом, переходящий в снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секундуТемпература воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января

17:40 17.01.2022 (обновлено: 17:49 17.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Море в шторм
Море в шторм - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием южной периферии Североатлантического циклона, при прохождении холодного фронта этого циклона погода изменится в сторону похолодания.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Во вторник, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня преимущественно без осадков, однако во второй половине дня погода изменится: пойдет дождь со снегом, переходящий в снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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