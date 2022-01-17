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Столтенберг назвал действия России причиной расширения НАТО на восток
Столтенберг назвал действия России причиной расширения НАТО на восток
Москва настаивает на отказе от включения в состав НАТО стран постсоветского блока, прекращении создания военных баз на их территории и размещения ударных... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T15:50+0300
2022-01-17T16:10+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Уровень активности Организации Североатлантического договора на данный момент гораздо выше, чем на момент окончания холодной войны в 1991 году, и причиной тому стало сдерживание России, заявил в интервью The Wall Street Journal глава организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что если Владимир Путин своими действиями хотел добиться уменьшения присутствия войск альянса у границ России, то вместо этого добился прямо противоположного результата.Также он отметил, что особо активно организация начала расширяться после присоединения к России Крымского полуострова в 2014 году. Целью НАТО в настоящее время глава альянса назвал "дальнейшее сдерживание российских амбиций".12 января в Брюсселе проходили переговоры делегации российского МИДа с представителями всех стран-членов организации в формате Совета Россия – НАТО. Прийти к соглашению сторонам не удалось – глава военного альянса исключил возможность дальнейших компромиссов по важным для российской стороны вопросам. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что напряженность в отношениях между Кремлем и западными странами может привести в будущем к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для безопасности на континенте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/u-rossii-ne-bylo-planov-prisoedinit-krym-do-perevorota-na-ukraine-zayavil-putin-1036882418.html
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в мире, россия, нато

Столтенберг назвал действия России причиной расширения НАТО на восток

15:50 17.01.2022 (обновлено: 16:10 17.01.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Москва настаивает на отказе от включения в состав НАТО стран постсоветского блока, прекращении создания военных баз на их территории и размещения ударных средств вблизи российской границы, а также вывозе из европейских стран американского ядерного оружия.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Уровень активности Организации Североатлантического договора на данный момент гораздо выше, чем на момент окончания холодной войны в 1991 году, и причиной тому стало сдерживание России, заявил в интервью The Wall Street Journal глава организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что если Владимир Путин своими действиями хотел добиться уменьшения присутствия войск альянса у границ России, то вместо этого добился прямо противоположного результата.

"Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия", – сказал Столтенберг.

Также он отметил, что особо активно организация начала расширяться после присоединения к России Крымского полуострова в 2014 году. Целью НАТО в настоящее время глава альянса назвал "дальнейшее сдерживание российских амбиций".
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12 января в Брюсселе проходили переговоры делегации российского МИДа с представителями всех стран-членов организации в формате Совета Россия – НАТО. Прийти к соглашению сторонам не удалось – глава военного альянса исключил возможность дальнейших компромиссов по важным для российской стороны вопросам. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что напряженность в отношениях между Кремлем и западными странами может привести в будущем к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для безопасности на континенте.
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