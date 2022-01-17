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Утвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии
12:14 17.01.2022 (обновлено: 12:39 17.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Народное Собрание Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания, сообщает "Апсныпресс".
Согласно графику мероприятий:
Образование и опубликование списков избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий должно быть завершено до 21 января.
Образование окружных избирательных комиссий – до 31 января.
Образование избирательных участков и участковых избирательных комиссий – до 31 января.
Регистрация политических партий, инициативных групп пройдет c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00.
Выдвижение кандидатов в депутаты – c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00.
Регистрация кандидатов в депутаты – с 10 февраля по 2 марта 2022 года.
Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты – не позднее, чем на 4-й день после регистрации.
Оповещение избирателей о времени и месте голосования – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года).
Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года).
Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов.
Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – 12 марта 2022 года с 08:00 до 20:00.
Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 12-13 марта 2022 года.
Направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК – не позднее двух дней после выборов.
Обнародование предварительных итогов – 13 марта 2022 года.
Регистрация избранных депутатов – не позднее семи дней.
Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – не позднее семи дней.
Повторное голосование – не позднее 14 дней.
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта. Будут избраны 35 депутатов.
29 декабря 2021, 18:17