Утвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии

Образование и опубликование списков избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий должно быть завершено до 21 января. Образование и опубликование списков избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий должно быть завершено до 21 января.

Образование окружных избирательных комиссий – до 31 января. Образование окружных избирательных комиссий – до 31 января.

Образование избирательных участков и участковых избирательных комиссий – до 31 января. Образование избирательных участков и участковых избирательных комиссий – до 31 января.

Регистрация политических партий, инициативных групп пройдет c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00. Регистрация политических партий, инициативных групп пройдет c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00.

Выдвижение кандидатов в депутаты – c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00. Выдвижение кандидатов в депутаты – c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00.

Регистрация кандидатов в депутаты – с 10 февраля по 2 марта 2022 года. Регистрация кандидатов в депутаты – с 10 февраля по 2 марта 2022 года.

Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты – не позднее, чем на 4-й день после регистрации. Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты – не позднее, чем на 4-й день после регистрации.

Оповещение избирателей о времени и месте голосования – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года). Оповещение избирателей о времени и месте голосования – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года).

Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года). Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года).

Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов. Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов.

Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – 12 марта 2022 года с 08:00 до 20:00. Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – 12 марта 2022 года с 08:00 до 20:00.

Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 12-13 марта 2022 года. Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 12-13 марта 2022 года.

Направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК – не позднее двух дней после выборов. Направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК – не позднее двух дней после выборов.

Обнародование предварительных итогов – 13 марта 2022 года. Обнародование предварительных итогов – 13 марта 2022 года.

Регистрация избранных депутатов – не позднее семи дней. Регистрация избранных депутатов – не позднее семи дней.

Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – не позднее семи дней. Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – не позднее семи дней.