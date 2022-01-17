Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/utverzhden-plan-podgotovki-i-provedeniya-vyborov-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1037168830.html
Утвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии
Утвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T12:14+0300
2022-01-17T12:39+0300
в абхазии
новости
народное собрание абхазии
выборы
депутаты
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/03/1031764760_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8945dc6eb30732c187c720457a80dadb.jpg
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания, сообщает "Апсныпресс".Согласно графику мероприятий:Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта. Будут избраны 35 депутатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/izbran-predsedatel-tsik-abkhazii-1036968794.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/03/1031764760_98:0:1431:1000_1920x0_80_0_0_7d232dedbd01b1e537d0a902b03f22f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, народное собрание абхазии, выборы, депутаты, парламент

Утвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии

12:14 17.01.2022 (обновлено: 12:39 17.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Народное Собрание Республики Абхазия
Народное Собрание Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания, сообщает "Апсныпресс".
Согласно графику мероприятий:
Образование и опубликование списков избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий должно быть завершено до 21 января.
Образование окружных избирательных комиссий – до 31 января.
Образование избирательных участков и участковых избирательных комиссий – до 31 января.
Регистрация политических партий, инициативных групп пройдет c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00.
Выдвижение кандидатов в депутаты – c 21 января по 10 февраля 2022 года, до 18:00.
Регистрация кандидатов в депутаты – с 10 февраля по 2 марта 2022 года.
Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты – не позднее, чем на 4-й день после регистрации.
Оповещение избирателей о времени и месте голосования – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года).
Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления – за 10 дней до выборов (не позднее, чем со 2 марта 2022 года).
Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов.
Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – 12 марта 2022 года с 08:00 до 20:00.
Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 12-13 марта 2022 года.
Направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК – не позднее двух дней после выборов.
Обнародование предварительных итогов – 13 марта 2022 года.
Регистрация избранных депутатов – не позднее семи дней.
Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – не позднее семи дней.
Повторное голосование – не позднее 14 дней.
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта. Будут избраны 35 депутатов.
Регистрация инициативных групп в ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
В Абхазии
Избран председатель ЦИК Абхазии
29 декабря 2021, 18:17
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:25Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
13:23Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
13:02В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии
12:26Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V"
12:14Утвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии
11:33В Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий
11:10Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"
10:45Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
09:47Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"
09:35Пилия о мусорной свалке в Галском районе: ситуация критическая
09:15Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
08:50Врач рассказал, для кого не опасен "омикрон"
ВчераТри пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались за три дня
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 января
ВчераSputnik недели: мера пресечения участникам митинга, снег и новый веер
ВчераПесков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной
ВчераВеерные отключения света на два часа вводятся в центральной части Сухума
ВчераИзвержение подводного вулкана в Тихом океане
ВчераБжания поздравил Кокова со 100-летием образования Кабардино-Балкарии
ВчераФилиал футбольной академии "Зенита" в Абхазии объявил о наборе детей