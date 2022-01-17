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В Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий

В Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий

Митинги в Казахстане, начавшиеся в первые дни января, переросли в протесты и сопровождались погромами, столкновениями с силовиками и поджогами. Ущерб от... 17.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В Алма-Ате начнется восстановления 243 зданий, пострадавших в ходе недавних массовых митингов, пишет РИА-Новости со ссылкой на заместителя мэра города Мухита Азирбаева.Он добавил, что государственные объекты подлежат восстановлению за счет средств из бюджета. В четырех зданиях – в городском акимате (мэрии), резиденции президента, здании государственного телеканала "Казахстан" и здании управления комитета по правовой статистике и специальным учетам прокуратуры города будет проведена серьезная реконструкция и капитальный ремонт.Текущий ремонт будет выполнен в следующих учреждениях: в департаменте полиции города, полицейских управлениях Алмалинского и Ауэзовского районов, в зданиях их подразделений.По словам Азирбаева, остальные 17 объектов не нуждаются в серьезных вложениях – нанесенный им урон не столь значителен, и восстановление будет проведено в рамках социальной ответственности бизнеса.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против резкого увеличения топливных цен.Массовые протесты сопровождались погромами, мародерством и поджогами, было заявлено о большом ущербе, который понесли представители бизнеса в республике. Так в Алма-Ате больше всего пострадали непродовольственные и продовольственные магазины, оружейные магазины, ломбарды и объекты общепита.В девяти областях Казахстана власти выявили 1763 пострадавших субъектов бизнеса и 2065 объектов, из них в Алма-Ате, в которой протесты были особенно бурными, 1618 субъектов и 1904 объекта. Перед правительством республики стоит масштабная задача восстановления ущерба и вывода страны из масштабного кризиса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/alma-aty-posle-pozhara-kadry-posledstviy-besporyadkov-1037065105.html

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