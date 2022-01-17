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В Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий
В Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий
Митинги в Казахстане, начавшиеся в первые дни января, переросли в протесты и сопровождались погромами, столкновениями с силовиками и поджогами. Ущерб от... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T11:33+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В Алма-Ате начнется восстановления 243 зданий, пострадавших в ходе недавних массовых митингов, пишет РИА-Новости со ссылкой на заместителя мэра города Мухита Азирбаева.Он добавил, что государственные объекты подлежат восстановлению за счет средств из бюджета. В четырех зданиях – в городском акимате (мэрии), резиденции президента, здании государственного телеканала "Казахстан" и здании управления комитета по правовой статистике и специальным учетам прокуратуры города будет проведена серьезная реконструкция и капитальный ремонт.Текущий ремонт будет выполнен в следующих учреждениях: в департаменте полиции города, полицейских управлениях Алмалинского и Ауэзовского районов, в зданиях их подразделений.По словам Азирбаева, остальные 17 объектов не нуждаются в серьезных вложениях – нанесенный им урон не столь значителен, и восстановление будет проведено в рамках социальной ответственности бизнеса.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против резкого увеличения топливных цен.Массовые протесты сопровождались погромами, мародерством и поджогами, было заявлено о большом ущербе, который понесли представители бизнеса в республике. Так в Алма-Ате больше всего пострадали непродовольственные и продовольственные магазины, оружейные магазины, ломбарды и объекты общепита.В девяти областях Казахстана власти выявили 1763 пострадавших субъектов бизнеса и 2065 объектов, из них в Алма-Ате, в которой протесты были особенно бурными, 1618 субъектов и 1904 объекта. Перед правительством республики стоит масштабная задача восстановления ущерба и вывода страны из масштабного кризиса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/alma-aty-posle-pozhara-kadry-posledstviy-besporyadkov-1037065105.html
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в мире, новости, протесты, казахстан, разрушения, беспорядки
В Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий
11:33 17.01.2022 (обновлено: 12:12 17.01.2022)
Митинги в Казахстане, начавшиеся в первые дни января, переросли в протесты и сопровождались погромами, столкновениями с силовиками и поджогами. Ущерб от беспорядков в одной только Алма-Ате власти республики оценили в 260 миллионов долларов.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
В Алма-Ате начнется восстановления 243 зданий, пострадавших в ходе недавних массовых митингов, пишет РИА-Новости
со ссылкой на заместителя мэра города Мухита Азирбаева.
"Из них 27 – объекты государственных учреждений, 216 – объекты малого и среднего бизнеса", – пояснил Азирбаев.
Он добавил, что государственные объекты подлежат восстановлению за счет средств из бюджета. В четырех зданиях – в городском акимате (мэрии), резиденции президента, здании государственного телеканала "Казахстан" и здании управления комитета по правовой статистике и специальным учетам прокуратуры города будет проведена серьезная реконструкция и капитальный ремонт.
Текущий ремонт будет выполнен в следующих учреждениях: в департаменте полиции города, полицейских управлениях Алмалинского и Ауэзовского районов, в зданиях их подразделений.
По словам Азирбаева, остальные 17 объектов не нуждаются в серьезных вложениях – нанесенный им урон не столь значителен, и восстановление будет проведено в рамках социальной ответственности бизнеса.
В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против резкого увеличения топливных цен.
Массовые протесты сопровождались погромами, мародерством и поджогами, было заявлено о большом ущербе, который понесли представители бизнеса в республике. Так в Алма-Ате больше всего пострадали непродовольственные и продовольственные магазины, оружейные магазины, ломбарды и объекты общепита.
В девяти областях Казахстана власти выявили 1763 пострадавших субъектов бизнеса и 2065 объектов, из них в Алма-Ате, в которой протесты были особенно бурными, 1618 субъектов и 1904 объекта. Перед правительством республики стоит масштабная задача восстановления ущерба и вывода страны из масштабного кризиса.