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МЧС Абхазии получило более 80 сообщений о пожарах с конца декабря
МЧС Абхазии получило более 80 сообщений о пожарах с конца декабря
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния рассказал о наиболее частых причинах пожаров в зимний период в Абхазии. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. С 27 декабря по 17 января в диспетчерскую службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии поступило 87 вызовов, рассказал в интервью радио Sputnik глава ведомства Лев Квициния.По его словам, в зимнее время увеличивается количество возгораний в жилых помещениях. Министр отметил, что необходимо быть особо бдительными и следить за электроприборами, в особенности, самодельными, так как зачастую они не выдерживают перепадов напряжения.Квициния порекомендовал следить и за каминами, своевременно чистить трубы и следить, чтобы искры от огня не попадали на пол.Ранее в интервью Sputnik пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия рассказывал, что из-за ухудшения погодных условий и похолодания в республике сотрудники МЧС Абхазии будут работать в усиленном режиме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/zhiloy-dvukhetazhnyy-dom-chastichno-vygorel-v-sukhume-1037170480.html
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новости, пожар, мчс абхазии

МЧС Абхазии получило более 80 сообщений о пожарах с конца декабря

18:14 17.01.2022 (обновлено: 18:25 17.01.2022)
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота оперативного дежурного МЧС
Работа оперативного дежурного МЧС - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния рассказал о наиболее частых причинах пожаров в зимний период в Абхазии.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. С 27 декабря по 17 января в диспетчерскую службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии поступило 87 вызовов, рассказал в интервью радио Sputnik глава ведомства Лев Квициния.
По его словам, в зимнее время увеличивается количество возгораний в жилых помещениях. Министр отметил, что необходимо быть особо бдительными и следить за электроприборами, в особенности, самодельными, так как зачастую они не выдерживают перепадов напряжения.
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
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Квициния порекомендовал следить и за каминами, своевременно чистить трубы и следить, чтобы искры от огня не попадали на пол.
Ранее в интервью Sputnik пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия рассказывал, что из-за ухудшения погодных условий и похолодания в республике сотрудники МЧС Абхазии будут работать в усиленном режиме.
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