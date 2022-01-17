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В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии
В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии
Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба принял в Сухуме Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. При Посольстве Абхазии в Сирийской Арабской Республике необходимо в скором времени открыть консульский отдел, об этом заявил глава дипмиссии Баграт Хутаба на встрече с министром иностранных дел Иналом Ардзинба.Встреча состоялась сегодня в стенах внешнеполитического ведомства Абхазии. Хутаба также рассказал о текущей деятельности посольства, реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы Совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал министра об инициативах, представляющих взаимных интерес двух стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-damaske-sostoyalas-vstrecha-poslov-abkhazii-i-kitaya-v-sirii-1036643198.html
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новости, мид абхазии, инал ардзинба

В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии

13:02 17.01.2022 (обновлено: 13:17 17.01.2022)
© Foto / Пресс-служба Президента Республики АбхазияФлаги Сирии и Абхазии
Флаги Сирии и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Foto / Пресс-служба Президента Республики Абхазия
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Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба принял в Сухуме Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. При Посольстве Абхазии в Сирийской Арабской Республике необходимо в скором времени открыть консульский отдел, об этом заявил глава дипмиссии Баграт Хутаба на встрече с министром иностранных дел Иналом Ардзинба.
© Foto / Министерство иностранных дел РАИнал Ардзинба и Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба
Инал Ардзинба и Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
Инал Ардзинба и Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба
© Foto / Министерство иностранных дел РА
Встреча состоялась сегодня в стенах внешнеполитического ведомства Абхазии.

Хутаба также рассказал о текущей деятельности посольства, реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы Совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал министра об инициативах, представляющих взаимных интерес двух стран.
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