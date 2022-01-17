https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/v-sukhume-obsudili-uchrezhdenie-konsulskogo-otdela-pri-posolstve-abkhazii-v-sirii-1037170135.html

В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии

В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии

Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба принял в Сухуме Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T13:02+0300

2022-01-17T13:02+0300

2022-01-17T13:17+0300

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. При Посольстве Абхазии в Сирийской Арабской Республике необходимо в скором времени открыть консульский отдел, об этом заявил глава дипмиссии Баграт Хутаба на встрече с министром иностранных дел Иналом Ардзинба.Встреча состоялась сегодня в стенах внешнеполитического ведомства Абхазии. Хутаба также рассказал о текущей деятельности посольства, реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы Совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал министра об инициативах, представляющих взаимных интерес двух стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-damaske-sostoyalas-vstrecha-poslov-abkhazii-i-kitaya-v-sirii-1036643198.html

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