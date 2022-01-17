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В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии
13:02 17.01.2022 (обновлено: 13:17 17.01.2022)
© Foto / Пресс-служба Президента Республики АбхазияФлаги Сирии и Абхазии
© Foto / Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба принял в Сухуме Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. При Посольстве Абхазии в Сирийской Арабской Республике необходимо в скором времени открыть консульский отдел, об этом заявил глава дипмиссии Баграт Хутаба на встрече с министром иностранных дел Иналом Ардзинба.
© Foto / Министерство иностранных дел РАИнал Ардзинба и Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба
Инал Ардзинба и Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба
© Foto / Министерство иностранных дел РА
Встреча состоялась сегодня в стенах внешнеполитического ведомства Абхазии.
Хутаба также рассказал о текущей деятельности посольства, реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы Совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал министра об инициативах, представляющих взаимных интерес двух стран.
Хутаба также рассказал о текущей деятельности посольства, реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы Совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал министра об инициативах, представляющих взаимных интерес двух стран.
8 декабря 2021, 13:00