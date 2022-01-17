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Врач рассказал, для кого не опасен "омикрон"
Врач рассказал, для кого не опасен "омикрон"
Врач Александр Мясников предложил изолировать заразившихся "омикроном" дома на три дня. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T08:50+0300
2022-01-17T10:26+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Штамм коронавируса "омикрон" не опасен для тех, чей иммунитет защищает от заражения острыми респираторными заболеваниями, такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" выразил врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости.По словам медика, новым штаммом переболеют "процентов 60–70" населения планеты. По его мнению, заразившиеся новым штаммом должны оставаться дома, так как при госпитализации у них есть риск "подхватить" штамм "дельта". "Поэтому очень важно понимать, что больных с "омикроном" надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня", – добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
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в мире, новости, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Врач рассказал, для кого не опасен "омикрон"

08:50 17.01.2022 (обновлено: 10:26 17.01.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
В России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Врач Александр Мясников предложил изолировать заразившихся "омикроном" дома на три дня.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Штамм коронавируса "омикрон" не опасен для тех, чей иммунитет защищает от заражения острыми респираторными заболеваниями, такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" выразил врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости.
По словам медика, новым штаммом переболеют "процентов 60–70" населения планеты.

"Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ", – сказал Мясников, назвав "омикрон" "банальным" острым респираторным заболеванием.

По его мнению, заразившиеся новым штаммом должны оставаться дома, так как при госпитализации у них есть риск "подхватить" штамм "дельта". "Поэтому очень важно понимать, что больных с "омикроном" надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня", – добавил он.
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