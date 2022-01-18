Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/abkhazskiy-dramteatr-planiruet-postanovku-spektaklya-bystryy-olen-1037194082.html
Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"
Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"
Спектакль на основе киносценария Даура Зантария планируется масштабным, в нем будут задействованы не менее 25 человек. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T19:40+0300
2022-01-18T19:40+0300
в абхазии
культура
абхазия
театр
актеры
абхазский драматический театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102873/17/1028731785_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f618eb88a29370a3b8e4a977035d3606.jpg
СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба планирует постановку спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) на основе киносценария Даура Зантария, написанного им в 1985 году, сказал в интервью Sputnik режиссер-постановщик Адгур Кове.Режиссер-постановщик сказал, что в основе сюжета спектакля лежит реальная история, которая произошла в начале ХХ века."Тогда Платон Шакрыл со своими друзьями пытались открыть первый в истории абхазский драматический театр. Фактически они его открыли, была премьера спектакля, которая завершилась грандиозной трагедией, потому что в финале спектакля главного героя убили не понарошку, кто-то подложил вместо холостого патрона, настоящий. Главного героя застрелили на самом деле. Платон Шакрыл поклялся никогда больше не работать в театре, ушел из театра и, кстати, сдержал свое слово", - подчеркнул Кове.Режиссер-постановщик спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) рассказал, что пока не решен вопрос с финансированием постановки.18 января после праздничных выходных в Абхазском драмтеатре приступили к обсуждению новых идеи. Состоялось совещание, в котором приняли участие представители всех цехов театра. Прошло обсуждение вопросов, связанных с практической реализацией художественного замысла режиссера-постановщика и сценографа Адгура Кове.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/glava-abkhazskogo-dramteatra-rasskazal-o-planakh-na-sleduyuschiy-god--1036704218.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102873/17/1028731785_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0a78658587092a87b02a306b0b32ddff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, абхазия, театр, актеры, абхазский драматический театр

Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"

19:40 18.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский государственный драматический театр
Абхазский государственный драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Спектакль на основе киносценария Даура Зантария планируется масштабным, в нем будут задействованы не менее 25 человек.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба планирует постановку спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) на основе киносценария Даура Зантария, написанного им в 1985 году, сказал в интервью Sputnik режиссер-постановщик Адгур Кове.
"Это интересная история, и я удивлен тому, что в Абхазии до сих пор не ставили спектакль. Сам киносценарий Даура Зантария представляет художественную ценность, поскольку он был очень талантливый человек. Это одно из самых лучших произведений, независимо от того, что он его писал молодым", - заметил он.
Режиссер-постановщик сказал, что в основе сюжета спектакля лежит реальная история, которая произошла в начале ХХ века.
Абхазский государственный драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
В Абхазии
Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
13 декабря 2021, 12:25
"Тогда Платон Шакрыл со своими друзьями пытались открыть первый в истории абхазский драматический театр. Фактически они его открыли, была премьера спектакля, которая завершилась грандиозной трагедией, потому что в финале спектакля главного героя убили не понарошку, кто-то подложил вместо холостого патрона, настоящий. Главного героя застрелили на самом деле. Платон Шакрыл поклялся никогда больше не работать в театре, ушел из театра и, кстати, сдержал свое слово", - подчеркнул Кове.
Режиссер-постановщик спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) рассказал, что пока не решен вопрос с финансированием постановки.
"Спектакль планируется сделать масштабным, и в нем должны быть задействованы как минимум человек 25. Руководство театра должно составить предварительную смету, оценить во сколько это все выйдет, потом, видимо, будет запрос в курирующий орган - в Министерство культуры, чтобы обеспечить финансовую составляющую. Только после этого уже можно будет говорить о чем-то конкретном, в том числе о сроках", - сказал Кове.
18 января после праздничных выходных в Абхазском драмтеатре приступили к обсуждению новых идеи. Состоялось совещание, в котором приняли участие представители всех цехов театра. Прошло обсуждение вопросов, связанных с практической реализацией художественного замысла режиссера-постановщика и сценографа Адгура Кове.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:40Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"
19:10Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
18:45СЭС Абхазии порекомендовала воздержаться от крещенских купаний в массовых местах
18:15Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра
17:25Самое высокое здание восстановят в Гудауте спустя тридцать лет
16:55Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 января
16:23Профессор Бутенко рассказал об эффективности вакцины "Спутник V" против омикрона
15:50Лавров: есть основания полагать, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE
15:25Ограничения на проезд автомобилей в сторону Каманского монастыря введены с 18 января
14:55Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"
14:25Пути выхода из кризиса: в Общественной палате Абхазии продолжились консультации
13:55#Царев: разорвет ли Порошенко Украину и добьет ли ее Россия
13:25Гражданина Абхазии задержали на границе за попытку контрабанды наркотиков
12:55Политолог о ситуации на Донбассе: дипломатическая игра вокруг жизни людей
12:25Четыре экстренных предупреждения введены в Краснодарском крае
11:55Международный шахтматный турнир пройдет в Тамыше
11:34Новая функция появится в WhatsApp
11:09Врач о купаниях в ледяной воде в Крещение: перенесшим ковид советую воздержаться
10:29Обстановка накаляется: что начинается в Донбассе
09:55Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19