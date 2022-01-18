https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/abkhazskiy-dramteatr-planiruet-postanovku-spektaklya-bystryy-olen-1037194082.html
Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"
Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"
Спектакль на основе киносценария Даура Зантария планируется масштабным, в нем будут задействованы не менее 25 человек. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T19:40+0300
2022-01-18T19:40+0300
2022-01-18T19:40+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба планирует постановку спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) на основе киносценария Даура Зантария, написанного им в 1985 году, сказал в интервью Sputnik режиссер-постановщик Адгур Кове.Режиссер-постановщик сказал, что в основе сюжета спектакля лежит реальная история, которая произошла в начале ХХ века."Тогда Платон Шакрыл со своими друзьями пытались открыть первый в истории абхазский драматический театр. Фактически они его открыли, была премьера спектакля, которая завершилась грандиозной трагедией, потому что в финале спектакля главного героя убили не понарошку, кто-то подложил вместо холостого патрона, настоящий. Главного героя застрелили на самом деле. Платон Шакрыл поклялся никогда больше не работать в театре, ушел из театра и, кстати, сдержал свое слово", - подчеркнул Кове.Режиссер-постановщик спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) рассказал, что пока не решен вопрос с финансированием постановки.18 января после праздничных выходных в Абхазском драмтеатре приступили к обсуждению новых идеи. Состоялось совещание, в котором приняли участие представители всех цехов театра. Прошло обсуждение вопросов, связанных с практической реализацией художественного замысла режиссера-постановщика и сценографа Адгура Кове.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/glava-abkhazskogo-dramteatra-rasskazal-o-planakh-na-sleduyuschiy-god--1036704218.html
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культура, абхазия, театр, актеры, абхазский драматический театр
Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"
Спектакль на основе киносценария Даура Зантария планируется масштабным, в нем будут задействованы не менее 25 человек.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба планирует постановку спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) на основе киносценария Даура Зантария, написанного им в 1985 году, сказал в интервью Sputnik режиссер-постановщик Адгур Кове.
"Это интересная история, и я удивлен тому, что в Абхазии до сих пор не ставили спектакль. Сам киносценарий Даура Зантария представляет художественную ценность, поскольку он был очень талантливый человек. Это одно из самых лучших произведений, независимо от того, что он его писал молодым", - заметил он.
Режиссер-постановщик сказал, что в основе сюжета спектакля лежит реальная история, которая произошла в начале ХХ века.
"Тогда Платон Шакрыл со своими друзьями пытались открыть первый в истории абхазский драматический театр. Фактически они его открыли, была премьера спектакля, которая завершилась грандиозной трагедией, потому что в финале спектакля главного героя убили не понарошку, кто-то подложил вместо холостого патрона, настоящий. Главного героя застрелили на самом деле. Платон Шакрыл поклялся никогда больше не работать в театре, ушел из театра и, кстати, сдержал свое слово", - подчеркнул Кове.
Режиссер-постановщик спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) рассказал, что пока не решен вопрос с финансированием постановки.
"Спектакль планируется сделать масштабным, и в нем должны быть задействованы как минимум человек 25. Руководство театра должно составить предварительную смету, оценить во сколько это все выйдет, потом, видимо, будет запрос в курирующий орган - в Министерство культуры, чтобы обеспечить финансовую составляющую. Только после этого уже можно будет говорить о чем-то конкретном, в том числе о сроках", - сказал Кове.
18 января после праздничных выходных в Абхазском драмтеатре приступили к обсуждению новых идеи. Состоялось совещание, в котором приняли участие представители всех цехов театра. Прошло обсуждение вопросов, связанных с практической реализацией художественного замысла режиссера-постановщика и сценографа Адгура Кове.