https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/abkhazskiy-dramteatr-planiruet-postanovku-spektaklya-bystryy-olen-1037194082.html

Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"

Абхазский драмтеатр планирует постановку спектакля "Быстрый олень"

Спектакль на основе киносценария Даура Зантария планируется масштабным, в нем будут задействованы не менее 25 человек. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T19:40+0300

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2022-01-18T19:40+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба планирует постановку спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) на основе киносценария Даура Зантария, написанного им в 1985 году, сказал в интервью Sputnik режиссер-постановщик Адгур Кове.Режиссер-постановщик сказал, что в основе сюжета спектакля лежит реальная история, которая произошла в начале ХХ века."Тогда Платон Шакрыл со своими друзьями пытались открыть первый в истории абхазский драматический театр. Фактически они его открыли, была премьера спектакля, которая завершилась грандиозной трагедией, потому что в финале спектакля главного героя убили не понарошку, кто-то подложил вместо холостого патрона, настоящий. Главного героя застрелили на самом деле. Платон Шакрыл поклялся никогда больше не работать в театре, ушел из театра и, кстати, сдержал свое слово", - подчеркнул Кове.Режиссер-постановщик спектакля "Аҽацә лас" (Быстрый олень) рассказал, что пока не решен вопрос с финансированием постановки.18 января после праздничных выходных в Абхазском драмтеатре приступили к обсуждению новых идеи. Состоялось совещание, в котором приняли участие представители всех цехов театра. Прошло обсуждение вопросов, связанных с практической реализацией художественного замысла режиссера-постановщика и сценографа Адгура Кове.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/glava-abkhazskogo-dramteatra-rasskazal-o-planakh-na-sleduyuschiy-god--1036704218.html

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культура, абхазия, театр, актеры, абхазский драматический театр