https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/chetyre-ekstrennykh-preduprezhdeniya-vvedeny-v-krasnodarskom-krae-1037183182.html
Четыре экстренных предупреждения введены в Краснодарском крае
Четыре экстренных предупреждения введены в Краснодарском крае
Оперативные службы региона привели в повышенную готовность, резервную технику включили в состав дежурных караулов. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T12:25+0300
2022-01-18T12:25+0300
2022-01-18T14:06+0300
сочи
черное море
снег
лавины
краснодарский край
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СУХУМ, 18 янв 0 Sputnik. На территории Краснодарского края действуют четыре экстренных предупреждения, сообщает оперативный штаб по региону. По информации краевого гидрометцентра, до утра 19 января местами в крае ожидают сильный дождь, мокрый снег и снег с ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах – до 29 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и на реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) возможны подъемы уровней воды. 18 января на Черном море в районе Анапы прогнозируют усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с. Высота волн – 1,5-2,5 метров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/mnogotonnyy-sel-soshel-na-federalnuyu-trassu-dzhubga-sochi-1037155647.html
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сочи, черное море, снег, лавины, краснодарский край
Четыре экстренных предупреждения введены в Краснодарском крае
12:25 18.01.2022 (обновлено: 14:06 18.01.2022)
Оперативные службы региона привели в повышенную готовность, резервную технику включили в состав дежурных караулов.
СУХУМ, 18 янв 0 Sputnik. На территории Краснодарского края действуют четыре экстренных предупреждения, сообщает оперативный штаб по региону.
По информации краевого гидрометцентра, до утра 19 января местами в крае ожидают сильный дождь, мокрый снег и снег с ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах – до 29 м/с.
На юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и на реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) возможны подъемы уровней воды.
В горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно. В предгорной и горной зоне Сочи ожидают очень сильный снег.
18 января на Черном море в районе Анапы прогнозируют усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с. Высота волн – 1,5-2,5 метров.