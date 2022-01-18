https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/chetyre-ekstrennykh-preduprezhdeniya-vvedeny-v-krasnodarskom-krae-1037183182.html

Четыре экстренных предупреждения введены в Краснодарском крае

Четыре экстренных предупреждения введены в Краснодарском крае

Оперативные службы региона привели в повышенную готовность, резервную технику включили в состав дежурных караулов. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T12:25+0300

2022-01-18T12:25+0300

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сочи

черное море

снег

лавины

краснодарский край

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СУХУМ, 18 янв 0 Sputnik. На территории Краснодарского края действуют четыре экстренных предупреждения, сообщает оперативный штаб по региону. По информации краевого гидрометцентра, до утра 19 января местами в крае ожидают сильный дождь, мокрый снег и снег с ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах – до 29 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и на реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) возможны подъемы уровней воды. 18 января на Черном море в районе Анапы прогнозируют усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с. Высота волн – 1,5-2,5 метров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/mnogotonnyy-sel-soshel-na-federalnuyu-trassu-dzhubga-sochi-1037155647.html

сочи

черное море

краснодарский край

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сочи, черное море, снег, лавины, краснодарский край