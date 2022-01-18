https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-uvelichilos-do-577-1037196403.html

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии увеличилось до 577

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии увеличилось до 577

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 39115 человек. Выздоровели 34007 человек. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T23:38+0300

2022-01-18T23:38+0300

2022-01-18T23:47+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии увеличилось до 577, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента - женщина 79 лет и мужчина 90 лет.Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 130 человек из 461 протестированного в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 21, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/privivku-ot-koronavirusa-v-abkhazii-sdelali-pochti-16-tysyach-chelovek-1037177391.html

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