https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/lavrov-est-osnovaniya-polagat-chto-vlasti-frg-imeyut-otnoshenie-k-pritesneniyam-rt-de-1037189537.html

Лавров: есть основания полагать, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE

Лавров: есть основания полагать, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE

Телеканал RT должен был запустить новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE со студиями в Москве и в Берлине. В день запуска телевещания... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T15:50+0300

2022-01-18T15:50+0300

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мид рф

сергей лавров

rt

германия

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. У России есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Он добавил, что Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована."Мы рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений все-таки примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE", - сказал глава МИД России. Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-serbii-zayavili-chto-litsenziya-na-veschanie-dlya-rt-de-byla-vydana-zakonno-1036949363.html

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мид рф, сергей лавров, rt, германия