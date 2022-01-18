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https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/lavrov-est-osnovaniya-polagat-chto-vlasti-frg-imeyut-otnoshenie-k-pritesneniyam-rt-de-1037189537.html
Лавров: есть основания полагать, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE
Лавров: есть основания полагать, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE
Телеканал RT должен был запустить новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE со студиями в Москве и в Берлине. В день запуска телевещания... 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T15:50+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. У России есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Он добавил, что Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована."Мы рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений все-таки примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE", - сказал глава МИД России. Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-serbii-zayavili-chto-litsenziya-na-veschanie-dlya-rt-de-byla-vydana-zakonno-1036949363.html
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мид рф, сергей лавров, rt, германия

Лавров: есть основания полагать, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE

15:50 18.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПросветительский марафон "Новое знание". День второй
Просветительский марафон Новое знание. День второй - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Телеканал RT должен был запустить новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE со студиями в Москве и в Берлине. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. У России есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
"У нас есть основания полагать, что германское правительство имеет к происходящему (притеснения RT DE в ФРГ) непосредственное отношение", - сказал он по итогам переговоров с своей германской коллегой Анналеной Бербок.
Он добавил, что Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована.
RT канал - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
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"Мы рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений все-таки примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE", - сказал глава МИД России.
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
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