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https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/molniya-udarila-v-samolet-pri-zakhode-na-posadku-v-sochi-1037193959.html
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Ранее несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", - отмечается в релизе.В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/neskolko-samoletov-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-1037193000.html
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сочи, непогода, сухумский аэропорт

Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи

19:10 18.01.2022
© Sputnik / Илона ХварцкияГроза. Архивное фото.
Гроза. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Ранее несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Вид на аэропорт Адлер в Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра
18:15
"Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", - отмечается в релизе.
Как сказал РИА Новости оператор, самолет приземлился благополучно, пострадавших нет.
В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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