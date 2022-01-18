https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/molniya-udarila-v-samolet-pri-zakhode-na-posadku-v-sochi-1037193959.html
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Ранее несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T19:10+0300
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2022-01-18T19:10+0300
сочи
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", - отмечается в релизе.В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/neskolko-samoletov-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-1037193000.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, непогода, сухумский аэропорт
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Ранее несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik.
Молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, пишет РИА Новости
со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", - отмечается в релизе.
Как сказал РИА Новости оператор, самолет приземлился благополучно, пострадавших нет.
В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.