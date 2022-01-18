https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/molniya-udarila-v-samolet-pri-zakhode-na-posadku-v-sochi-1037193959.html

Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи

Ранее несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", - отмечается в релизе.В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/neskolko-samoletov-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-1037193000.html

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сочи, непогода, сухумский аэропорт