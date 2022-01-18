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https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/neskolko-samoletov-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-1037193000.html
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра
В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее оператором отмечалось, что самолет авиакомпании Nordwind не смог совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра.При этом отмечается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ветра возможны изменения в расписании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/chetyre-ekstrennykh-preduprezhdeniya-vvedeny-v-krasnodarskom-krae-1037183182.html
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Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра

18:15 18.01.2022
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на аэропорт "Адлер" в Сочи.
Вид на аэропорт Адлер в Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее оператором отмечалось, что самолет авиакомпании Nordwind не смог совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра.
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При этом отмечается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ветра возможны изменения в расписании.
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