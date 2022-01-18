https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/neskolko-samoletov-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-1037193000.html
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра
В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T18:15+0300
2022-01-18T18:15+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее оператором отмечалось, что самолет авиакомпании Nordwind не смог совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра.При этом отмечается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ветра возможны изменения в расписании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/chetyre-ekstrennykh-preduprezhdeniya-vvedeny-v-krasnodarskom-krae-1037183182.html
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россия, сочи, непогода, аэропорт сочи
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра
В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik.
Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, пишет РИА Новости
со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее оператором отмечалось, что самолет авиакомпании Nordwind не смог совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра.
При этом отмечается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ветра возможны изменения в расписании.