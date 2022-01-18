https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/novaya-funktsiya-poyavitsya-v-whatsapp--1037181563.html
Новая функция появится в WhatsApp
Новая функция появится в WhatsApp
Новые инструменты пока доступны только на устройствах Android. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T11:34+0300
2022-01-18T11:34+0300
2022-01-18T11:34+0300
общество
в мире
whatsapp inc.
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Новая функция в мессенджере WhatsApp позволит пользователям рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo.В свежей бета-версии приложения обнаружены инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами. Инструменты позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха. Новые инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройст. Позже новые функции попадут в релизные программы для Android и iOS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, в мире, whatsapp inc.
Новая функция появится в WhatsApp
Новые инструменты пока доступны только на устройствах Android.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik
. Новая функция в мессенджере WhatsApp позволит пользователям рисовать. Об этом сообщает
портал WABetainfo.
В свежей бета-версии приложения обнаружены инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами. Инструменты позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.
Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха.
В мессенджере может появиться и встроенный инструмент для размытия снимков, что позволит пользователям возможность скрывать отдельные фрагменты снимка перед отправкой.
Новые инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройст. Позже новые функции попадут в релизные программы для Android и iOS.