https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/novaya-funktsiya-poyavitsya-v-whatsapp--1037181563.html

Новая функция появится в WhatsApp

Новая функция появится в WhatsApp

Новые инструменты пока доступны только на устройствах Android. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T11:34+0300

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общество

в мире

whatsapp inc.

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Новая функция в мессенджере WhatsApp позволит пользователям рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo.В свежей бета-версии приложения обнаружены инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами. Инструменты позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха. Новые инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройст. Позже новые функции попадут в релизные программы для Android и iOS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, в мире, whatsapp inc.