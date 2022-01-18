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Ограничения на проезд автомобилей в сторону Каманского монастыря введены с 18 января
Ограничения на проезд автомобилей в сторону Каманского монастыря введены с 18 января
Ограничения будут действовать со среды 18 января до специального распоряжения. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T15:25+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Ограничения на проезд автомобилей в каманском направлении введены в целях обеспечения безопасности с 18 января, сообщает Министерство внутренних дел Абхазии. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями дорожных служб провели осмотр проезжей части, идущей по направлению к Каманскому монастырю. По его результатам было выявлено образование наледи, значительно затрудняющей движение машин и подвергающее угрозе жизни автомобилистов. Из-за ожидающихся сложных метеорологических условий проезд в данном направлении на автотранспорте, не оборудованном зимней шипованной резиной или наложенными цепями, будет запрещена.Кроме того, был введен запрет на проезд в Каманы аварийно-опасного транспорта, который может создать аварийные ситуации, спровоцировать ДТП и подвергнуть опасности жизни водителей и пассажиров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/v-mchs-abkhazii-rasskazali-o-situatsii-na-respublikanskoy-trasse-1037157295.html
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Ограничения на проезд автомобилей в сторону Каманского монастыря введены с 18 января

15:25 18.01.2022 (обновлено: 15:48 18.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гололед на дорогах
Гололед на дорогах - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ограничения будут действовать со среды 18 января до специального распоряжения.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Ограничения на проезд автомобилей в каманском направлении введены в целях обеспечения безопасности с 18 января, сообщает Министерство внутренних дел Абхазии.
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями дорожных служб провели осмотр проезжей части, идущей по направлению к Каманскому монастырю. По его результатам было выявлено образование наледи, значительно затрудняющей движение машин и подвергающее угрозе жизни автомобилистов.
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Из-за ожидающихся сложных метеорологических условий проезд в данном направлении на автотранспорте, не оборудованном зимней шипованной резиной или наложенными цепями, будет запрещена.
Кроме того, был введен запрет на проезд в Каманы аварийно-опасного транспорта, который может создать аварийные ситуации, спровоцировать ДТП и подвергнуть опасности жизни водителей и пассажиров.
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