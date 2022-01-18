https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/otets-ignatiy-kreschenie-gospodne--eto-velikiy-prazdnik-1037191517.html

Отец Игнатий: Крещение Господне – это великий праздник

Отец Игнатий: Крещение Господне – это великий праздник

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из древнейших праздников – Крещение Господне, или Богоявление. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Крещение Господне наряду с Рождеством, Пасхой и входом Господним в Иерусалим – один из главных христианских праздников, которого с нетерпением ожидают все верующие, сказал в интервью Sputnik настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут). В Каманском монастыре у источника Святого Василиска проходит молебен, куда специально для этого прибывают люди не только из разных уголков Абхазии, но и из России. Некоторые из паломников приезжают в Каманы уже не первый год.Праздник крещения имеет духовно-нравственное догматическое значение, по преданию, в этот день в водах реки Иордан крестился Иисус Христос, во время чего человечеству были явлены три ипостаси единого бога.В череде христианских праздников Крещение Господне имеет очень важное значение.В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В праздник Крещения освящают воду в храмах и на водоемах. Считается, что крещенская вода исцеляет душу и тело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/vrach-o-kupaniyakh-v-ledyanoy-vode-v-kreschenie-perenesshim-kovid-sovetuyu-vozderzhatsya--1037173498.html

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