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Отец Игнатий: Крещение Господне – это великий праздник
Отец Игнатий: Крещение Господне – это великий праздник
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из древнейших праздников – Крещение Господне, или Богоявление. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T20:35+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Крещение Господне наряду с Рождеством, Пасхой и входом Господним в Иерусалим – один из главных христианских праздников, которого с нетерпением ожидают все верующие, сказал в интервью Sputnik настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут). В Каманском монастыре у источника Святого Василиска проходит молебен, куда специально для этого прибывают люди не только из разных уголков Абхазии, но и из России. Некоторые из паломников приезжают в Каманы уже не первый год.Праздник крещения имеет духовно-нравственное догматическое значение, по преданию, в этот день в водах реки Иордан крестился Иисус Христос, во время чего человечеству были явлены три ипостаси единого бога.В череде христианских праздников Крещение Господне имеет очень важное значение.В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В праздник Крещения освящают воду в храмах и на водоемах. Считается, что крещенская вода исцеляет душу и тело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/vrach-o-kupaniyakh-v-ledyanoy-vode-v-kreschenie-perenesshim-kovid-sovetuyu-vozderzhatsya--1037173498.html
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новости, крещение господне, абхазия, религия
Отец Игнатий: Крещение Господне – это великий праздник
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из древнейших праздников – Крещение Господне, или Богоявление.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Крещение Господне наряду с Рождеством, Пасхой и входом Господним в Иерусалим – один из главных христианских праздников, которого с нетерпением ожидают все верующие, сказал в интервью Sputnik настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут).
"Конечно же, важно встречать крещенский сочельник и само Крещение покаянием и мирным сердцем. Верующие готовятся к этому празднику задолго, празднование начинается уже 17-го вечером, когда совершаются подготовительные вечерние богослужения. Уже утром 18-го читаются царские часы, которые имеют важное значение, совершается литургия Василия Великого, где верующие исповедуются и причащаются", – добавил он.
В Каманском монастыре у источника Святого Василиска проходит молебен, куда специально для этого прибывают люди не только из разных уголков Абхазии, но и из России. Некоторые из паломников приезжают в Каманы уже не первый год.
Праздник крещения имеет духовно-нравственное догматическое значение, по преданию, в этот день в водах реки Иордан крестился Иисус Христос, во время чего человечеству были явлены три ипостаси единого бога.
В череде христианских праздников Крещение Господне имеет очень важное значение.
"Крещение празднуется как великий праздник, ибо оно имеет и догматическое значение, потому что Бог троичен, и во время крещения, Господь проявил свою троичность и было явление Господа, и глас был слышен с небес", – сказал настоятель.
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
В праздник Крещения освящают воду в храмах и на водоемах. Считается, что крещенская вода исцеляет душу и тело.