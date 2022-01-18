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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 января
В среду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного затока холода, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с... 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T16:55+0300
2022-01-18T16:55+0300
2022-01-18T16:55+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В среду, 19 января, в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи – снег, временами переходящий в интенсивный снег. Видимость ограниченная, на дорогах гололедица, на проводах возможно налипание снега. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -5°С до 0°С, днем от -1°С до +4°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное, 3-4 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 января
В среду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного затока холода, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В среду, 19 января, в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи – снег, временами переходящий в интенсивный снег.
Видимость ограниченная, на дорогах гололедица, на проводах возможно налипание снега.
Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -5°С до 0°С, днем от -1°С до +4°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.