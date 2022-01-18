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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 января

В среду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного затока холода, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T16:55+0300

2022-01-18T16:55+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В среду, 19 января, в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи – снег, временами переходящий в интенсивный снег. Видимость ограниченная, на дорогах гололедица, на проводах возможно налипание снега. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -5°С до 0°С, днем от -1°С до +4°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное, 3-4 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии