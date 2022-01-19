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Часть Гудаутского района осталась без света
Часть Гудаутского района осталась без света
Энергетики выясняют причины аварии на воздушной лини "Калдахуара". 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T17:45+0300
2022-01-19T17:45+0300
2022-01-19T17:45+0300
в абхазии
гудаутский район
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
сухум
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Без подачи электроэнергии осталась часть Гудаутского района, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отмечается, что на подстанции "Бзыбь" отключилась ВЛ "Калдахуара".Энергетики выясняют причины, на линии возможны повреждения.Вторые сутки без подачи электричества остаются жители улицы Ладария в Сухуме и прилегающих улиц. Там проводят ремонтно-восстановительные работы. Принято решение взамен поврежденной подземной кабельной линии построить воздушную линию 10 кВ. Ориентировочное время окончания работ - 19:00 19 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/veer-po-nuzhde-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektrichestva-1037175278.html
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гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум
Часть Гудаутского района осталась без света
Энергетики выясняют причины аварии на воздушной лини "Калдахуара".
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Без подачи электроэнергии осталась часть Гудаутского района, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что на подстанции "Бзыбь" отключилась ВЛ "Калдахуара".
Без света остаются подстанции: "Мысра", "Мысра-тяга", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга" (Т1) , "Лыхны".
Энергетики выясняют причины, на линии возможны повреждения.
Вторые сутки без подачи электричества остаются жители улицы Ладария в Сухуме и прилегающих улиц. Там проводят ремонтно-восстановительные работы. Принято решение взамен поврежденной подземной кабельной линии построить воздушную линию 10 кВ. Ориентировочное время окончания работ - 19:00 19 января.