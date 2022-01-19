https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037207666.html

Часть Гудаутского района осталась без света

Часть Гудаутского района осталась без света

Энергетики выясняют причины аварии на воздушной лини "Калдахуара". 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T17:45+0300

2022-01-19T17:45+0300

2022-01-19T17:45+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

сухум

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Без подачи электроэнергии осталась часть Гудаутского района, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отмечается, что на подстанции "Бзыбь" отключилась ВЛ "Калдахуара".Энергетики выясняют причины, на линии возможны повреждения.Вторые сутки без подачи электричества остаются жители улицы Ладария в Сухуме и прилегающих улиц. Там проводят ремонтно-восстановительные работы. Принято решение взамен поврежденной подземной кабельной линии построить воздушную линию 10 кВ. Ориентировочное время окончания работ - 19:00 19 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/veer-po-nuzhde-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektrichestva-1037175278.html

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гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум