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https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/veer-po-nuzhde-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektrichestva-1037175278.html
"Веер" по нужде: в "Черноморэнерго" рассказали об отключениях электричества
"Веер" по нужде: в "Черноморэнерго" рассказали об отключениях электричества
Электросети Абхазии функционируют с повышенной нагрузкой, из-за этого оборудование выходит из строя. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T17:15+0300
2022-01-17T17:47+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Веерные отключения в Абхазии производят не для экономии, а для предотвращения аварий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.По его словам, электричество отключается "не из вредности", а по необходимости."Если мы не введем ограничения по нагрузкам, то увеличится количество аварий на порядок. И тогда придется ждать света достаточно долго. Тяжелая ситуация в принципе везде. Это обусловлено высокими нагрузками, изношенностью сетей. Оборудование "летит". То есть мы специально из вредности не выключаем электричество. Если вне графика отключили – значит, внештатная ситуация", – пояснил он.Электросети Абхазии функционируют с перегрузкой, из-за этого много оборудования выходит из строя. Энергетикам приходится отключать электричество либо из-за аварий на подстанциях или магистральных сетях, либо из-за повышенных нагрузок. Но в настоящее время веерные отключения регулируют нагрузки.Многие жители Абхазии задаются вопросом, почему нельзя отключать свет в ночное время суток, а не в пиковые часы, когда люди возвращаются с работы и больше ощущают на себе эти отключения. Но, как отметил Гагулия, нет смысла выключать электричество, когда нет перегрузки."На самом деле, когда потребление ниже, нет смысла его ограничивать. То есть это никак не спасет ситуацию. Потребление ограничивается при высоком потреблении, чтобы сохранить оборудование", – сказал он.Пресс-секретарь "Черноморэнерго" не стал делать прогнозы на будущее. По его словам, ситуация в энергетике тяжелая, но пока контролируемая. И в случае аварий специальные бригады всегда готовы приступить к их устранению.Сейчас примерно две трети территории Абхазии получает электроэнергию от перетока из России, а другая часть – от перепадной "ГЭС-1".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/gaguliya-o-veere-chernomorenergo-v-abkhazii-esli-ne-vvesti-kolichestvo-avariy-uvelichitsya--1037172800.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/veernye-otklyucheniya-sveta-na-dva-chasa-vvodyatsya-v-tsentralnoy-chasti-sukhuma-1037162247.html
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новости, абхазия, электричество, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум

"Веер" по нужде: в "Черноморэнерго" рассказали об отключениях электричества

17:15 17.01.2022 (обновлено: 17:47 17.01.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение электричества
Отключение электричества - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Электросети Абхазии функционируют с повышенной нагрузкой, из-за этого оборудование выходит из строя.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Веерные отключения в Абхазии производят не для экономии, а для предотвращения аварий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
По его словам, электричество отключается "не из вредности", а по необходимости.
"Если мы не введем ограничения по нагрузкам, то увеличится количество аварий на порядок. И тогда придется ждать света достаточно долго. Тяжелая ситуация в принципе везде. Это обусловлено высокими нагрузками, изношенностью сетей. Оборудование "летит". То есть мы специально из вредности не выключаем электричество. Если вне графика отключили – значит, внештатная ситуация", – пояснил он.
Гагулия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
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Гагулия о веере "Черноморэнерго" в Абхазии: если не ввести, количество аварий увеличится
15:48
Электросети Абхазии функционируют с перегрузкой, из-за этого много оборудования выходит из строя. Энергетикам приходится отключать электричество либо из-за аварий на подстанциях или магистральных сетях, либо из-за повышенных нагрузок. Но в настоящее время веерные отключения регулируют нагрузки.

"Вы сами видите, аварии за авариями происходят как локальные на подстанциях, так и на больших магистральных линиях, как недавно на высоковольтной линии "Мысра", и часть Гудаутского района вообще осталась без света, а остальная часть попала под жесткий график. Безусловно, ограничения вводятся как по высоковольтным линиям, так и локально на подстанциях и отдельных фидерах (распределительные линии электропередач - прим.), потому что нагрузки растут. Это связано и с погодными условиями, и с незаконным потреблением электричества", – пояснил Алхас Гагулия.

Многие жители Абхазии задаются вопросом, почему нельзя отключать свет в ночное время суток, а не в пиковые часы, когда люди возвращаются с работы и больше ощущают на себе эти отключения. Но, как отметил Гагулия, нет смысла выключать электричество, когда нет перегрузки.
"На самом деле, когда потребление ниже, нет смысла его ограничивать. То есть это никак не спасет ситуацию. Потребление ограничивается при высоком потреблении, чтобы сохранить оборудование", – сказал он.
Диспетчерская черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
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Веерные отключения света на два часа вводятся в центральной части Сухума
Вчера, 18:58
Пресс-секретарь "Черноморэнерго" не стал делать прогнозы на будущее. По его словам, ситуация в энергетике тяжелая, но пока контролируемая. И в случае аварий специальные бригады всегда готовы приступить к их устранению.
Сейчас примерно две трети территории Абхазии получает электроэнергию от перетока из России, а другая часть – от перепадной "ГЭС-1".
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