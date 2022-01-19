https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/chastnyy-dom-sgorel-v-sukhume--1037203902.html

Частный дом сгорел в Сухуме

Частный дом сгорел в Сухуме

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 03:45 в среду, 19 января. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T15:24+0300

2022-01-19T15:24+0300

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происшествия

мчс абхазии

в абхазии

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Частный дом, расположенный на улице Гобечия в Сухуме, загорелся ночью, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 03:45, на место происшествия сразу выехали три пожарных расчета. Причины возгорания на данный момент выясняются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/zhiloy-dvukhetazhnyy-dom-chastichno-vygorel-v-sukhume-1037170480.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, мчс абхазии