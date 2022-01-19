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Частный дом сгорел в Сухуме
Частный дом сгорел в Сухуме
Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 03:45 в среду, 19 января. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Частный дом, расположенный на улице Гобечия в Сухуме, загорелся ночью, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 03:45, на место происшествия сразу выехали три пожарных расчета. Причины возгорания на данный момент выясняются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/zhiloy-dvukhetazhnyy-dom-chastichno-vygorel-v-sukhume-1037170480.html
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происшествия, мчс абхазии

Частный дом сгорел в Сухуме

15:24 19.01.2022 (обновлено: 15:26 19.01.2022)
© Foto / МЧС РА Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка
Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Foto / МЧС РА
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Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 03:45 в среду, 19 января.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Частный дом, расположенный на улице Гобечия в Сухуме, загорелся ночью, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
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Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
17 января, 13:25
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 03:45, на место происшествия сразу выехали три пожарных расчета.

К моменту приезда пожарных второй этаж дома, отделанный деревом, уже был охвачен пламенем, и, несмотря на все усилия, спасти дом от полного выгорания не удалось.

Причины возгорания на данный момент выясняются.
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