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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/energosnabzhenie-v-chasti-gudautskogo-rayona-budet-vosstanovleno-po-avariynoy-skheme-1037210108.html
Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме
Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме
Из-за аварии на ВЛ "Калдахуара" вечером 19 января часть Гудаутского района осталась без света. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
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2022-01-19T21:10+0300
в абхазии
экономика
гудаутский район
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетики приостановили поиск места повреждения ВЛ "Калдахуара" до наступления светлого времени суток. Подать напряжение на подстанцию "Лыхны" до окончания ремонта невозможно, уточняют в пресс-служба предприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037207666.html
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экономика, гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме

21:10 19.01.2022
© Sputnik ЛЭП
ЛЭП - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
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Из-за аварии на ВЛ "Калдахуара" вечером 19 января часть Гудаутского района осталась без света.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Восстановительные работы на ВЛ Мысра находятся на завершающей стадии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
В Абхазии
Часть Гудаутского района осталась без света
17:45
Энергетики приостановили поиск места повреждения ВЛ "Калдахуара" до наступления светлого времени суток.
Подстанции "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Мысра-тяга", "Мцара", "Новый Афон" и "Дурипш" будут подключены по аварийной схеме - на 3 через 3 часа.
Подать напряжение на подстанцию "Лыхны" до окончания ремонта невозможно, уточняют в пресс-служба предприятия.
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