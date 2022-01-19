https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/energosnabzhenie-v-chasti-gudautskogo-rayona-budet-vosstanovleno-po-avariynoy-skheme-1037210108.html

Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме

Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме

Из-за аварии на ВЛ "Калдахуара" вечером 19 января часть Гудаутского района осталась без света. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T21:10+0300

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в абхазии

экономика

гудаутский район

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Энергоснабжение в части Гудаутского района будет восстановлено по аварийной схеме, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетики приостановили поиск места повреждения ВЛ "Калдахуара" до наступления светлого времени суток. Подать напряжение на подстанцию "Лыхны" до окончания ремонта невозможно, уточняют в пресс-служба предприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037207666.html

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экономика, гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии