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Гимн Победы Лели Тванба: памяти абхазской поэтессы

Гимн Победы Лели Тванба: памяти абхазской поэтессы

Поэтесса Леля Тванба родилась в 1952 году в селе Нижняя Эшера Сухумского района, 19 января ей исполнилось бы 70 лет. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T19:55+0300

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О том, как стихотворение "Аиааира" Лели Тванба стало своеобразным гимном Победы абхазского народа, и кому она посвятила свое восхождение на гору Чегет, читайте в материале Sputnik.SputnikПоэтесса Леля Тванба родилась 19 января 1952 года в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Окончив сельскую среднюю школу, в 1969 году она поступает на курсы Сухумского бюро экскурсоводов. В 1970 году становится студенткой географического факультета Сухумского государственного педагогического института.Борис Чолария, директор Государственной Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир был сокурсником Лели Тванба. Он с гордостью вспоминает, что Леля Тванба посвятила ему свое восхождение на гору Чегет в день его рождения."Я часто вспоминаю студенческие годы и период практики на Северном Кавказе в городе Черкесске. В день моего рождения, 20 сентября, мы поднимались на вершину горы Чегет. Сначала на канате, а дальше пешком. Единственная девушка, которая сумела одолеть высоту 4011 метров и подняться на вершину горы Чегет, была Леля Тванба. А во время ужина, когда мы делились впечатлениями, Леля перед всеми нашими руководителями сказала, что свое восхождение она посвящает Борису Чолария в честь дня его рождения. Знаете, я был счастлив, тогда я понял смысл дружбы", — рассказал Чолария.По его словам, дружить и учиться с Лелей Тванба было в удовольствие, она была очень преданным другом.Председатель Общественной палаты Гули Кичба долгие годы работала вместе с Лелей Тванба в доме-музее Гулиа.Кичба призналась, что вся поэзия Лели Тванба ей очень близка, особенно стихи "Сшьауардынкуа", "Март мза цэыуоит"."Для меня ценны и дороги те стихи, которые она посвятила моему сыну, Герою Абхазии Арзамету Тарба. Ее стихотворение "Аиааира" в музыкальной обработке Куасты Ченгелия стала своеобразным гимном Победы абхазского народа. Песня "Аиааира" впервые была исполнена 21 октября 1992 года, после гибели ее родного брата Героя Абхазии Забера Тванба. С этой песней шли в бой наши ополченцы", — подчеркнула Кичба.Публиковаться Леля Тванба начала в институте. Ее стихи печатали "Амцабз", "Алашара", газета "Апсны капш". Первый сборник "Ашамтаз" вышел в 1981 году. В 2001 году вышла третья книга — "Ахакашэа".Лели Тванба не стало 21 ноября 2006 года.

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