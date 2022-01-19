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Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господня
Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господня
19 января православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T12:49+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления.Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих."Мы не пропускаем ни один православный праздник, в церковь ходим практически каждую неделю. Жалко, что многие люди вспоминают о боге только на праздники, в повседневной суете забывают о нем, я хочу, чтобы мы чаще к нему обращались и всегда следовали его слову", – сказала прихожанка храма Людмила.Главной традицией праздника Крещение Господне – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах накануне 18 января и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/igumen-ignatiy-o-prazdnike-krescheniya-obnovlyaetsya-estestvo-chelovechestvo-vsya-planeta-1037200039.html
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абхазия, крещение, религия

Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господня

12:49 19.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Крещенская служба в Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
Крещенская служба в Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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19 января православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления.
Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.
Игумен Игнатий о празднике Крещения: обновляется естество, человечество, вся планета - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
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Игумен Игнатий о празднике Крещения: обновляется естество, человечество, вся планета
12:20
"Мы не пропускаем ни один православный праздник, в церковь ходим практически каждую неделю. Жалко, что многие люди вспоминают о боге только на праздники, в повседневной суете забывают о нем, я хочу, чтобы мы чаще к нему обращались и всегда следовали его слову", – сказала прихожанка храма Людмила.
Главной традицией праздника Крещение Господне – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах накануне 18 января и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.
19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
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