https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/pravoslavnye-khristiane-abkhazii-otmetili-kreschenie-gospodnya-1037201167.html

Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господня

Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господня

19 января православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T12:49+0300

2022-01-19T12:49+0300

2022-01-19T12:49+0300

в абхазии

абхазия

крещение

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037201383_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_ab1ed7ece4120fb5cd471275dfec82d2.jpg

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления.Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих."Мы не пропускаем ни один православный праздник, в церковь ходим практически каждую неделю. Жалко, что многие люди вспоминают о боге только на праздники, в повседневной суете забывают о нем, я хочу, чтобы мы чаще к нему обращались и всегда следовали его слову", – сказала прихожанка храма Людмила.Главной традицией праздника Крещение Господне – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах накануне 18 января и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/igumen-ignatiy-o-prazdnike-krescheniya-obnovlyaetsya-estestvo-chelovechestvo-vsya-planeta-1037200039.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, крещение, религия