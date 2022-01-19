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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 января

20 января территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с арктическими массами воздуха. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T18:50+0300

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В четверг, 20 января, погода в Абхазии будет облачной, с прояснениями. Ожидается слабый дождь со снегом, переходящий в снег. На дорогах возможно образование наледи.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное, 3-4 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии