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https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-20-yanvarya-1037205933.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 января
20 января территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с арктическими массами воздуха. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В четверг, 20 января, погода в Абхазии будет облачной, с прояснениями. Ожидается слабый дождь со снегом, переходящий в снег. На дорогах возможно образование наледи.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное, 3-4 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 января

18:50 19.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Море в шторм
Море в шторм - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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20 января территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с арктическими массами воздуха.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В четверг, 20 января, погода в Абхазии будет облачной, с прояснениями.
Ожидается слабый дождь со снегом, переходящий в снег.
На дорогах возможно образование наледи.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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