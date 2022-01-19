https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/syromolotov-terroristam-nuzhna-byla-destabilizatsiya-obstanovki-v-kazakhstane-1037202948.html

Сыромолотов: террористам нужна была дестабилизация обстановки в Казахстане

Сыромолотов: террористам нужна была дестабилизация обстановки в Казахстане

В начале января люди, недовольные удвоенным повышением цен на топливо, вышли на улицы в городах Казахстана. Массовые беспорядки вынудили президента страны... 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T16:55+0300

2022-01-19T16:55+0300

2022-01-19T16:55+0300

протесты

одкб

мид рф

казахстан

борьба с терроризмом

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Для людей, заинтересованных в захвате власти в Казахстане, мирные протесты, начавшиеся в первые дни января, стали ширмой для достижения собственных целей и организации государственного переворота в стране, сказал РИА-Новости заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.Возмущение по поводу удвоенного повышения топливных цен заставило людей выходить на улицу, мирные шествия быстро переросли в массовые беспорядки, в которых пострадало множество людей. По данным правоохранительных органов Казахстана, в толпе митингующих присутствовали и боевики, приехавшие из других стран, их целью было дальнейшее разжигание конфликта, провокации и расшатывание и без того неустойчивой обстановки в республике.После того как лидеры стран-членов ОДКБ, в которую входит Казахстан, получили информацию об участии в протестах боевиков, получивших опыт в горячих точках, они приняли решение направить миротворческий контингент в помощь казахстанскому правительству.Главной задачей иностранных солдат была охрана стратегически важных объектов – государственных учреждений, аэродромов, заводов, предприятий тепло- и водоснабжения.Чиновник пояснил, что вопросы о том, бойцы из каких именно экстремистских организаций участвовали в беспорядках, лучше адресовать казахстанским правоохранительным органам, но то, что целью террористов был государственный переворот, не вызывает никаких сомнений.Заместитель министра отметил, что благодаря совместным усилиям со стороны властей Казахстана и бойцов из стран ОДКБ, нормализовать ситуацию удалось за очень короткое время. Иностранные солдаты уже возвращаются домой, в места постоянной дислокации, государство подсчитывает понесенные убытки и строит планы по восстановлению сожженных зданий, а граждане страны постепенно возвращаются к привычной мирной жизни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/revolyutsiya-orkov-pochemu-sily-bezopasnosti-kazakhstana-prospali-i-chto-dalshe-1037107450.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/zavershenie-vyvoda-iz-kazakhstana-mirotvortsev-odkb-1037201026.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

протесты, одкб, мид рф, казахстан, борьба с терроризмом