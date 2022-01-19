https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/syromolotov-terroristam-nuzhna-byla-destabilizatsiya-obstanovki-v-kazakhstane-1037202948.html
Сыромолотов: террористам нужна была дестабилизация обстановки в Казахстане
Сыромолотов: террористам нужна была дестабилизация обстановки в Казахстане
В начале января люди, недовольные удвоенным повышением цен на топливо, вышли на улицы в городах Казахстана. Массовые беспорядки вынудили президента страны... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T16:55+0300
2022-01-19T16:55+0300
2022-01-19T16:55+0300
протесты
одкб
мид рф
казахстан
борьба с терроризмом
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Для людей, заинтересованных в захвате власти в Казахстане, мирные протесты, начавшиеся в первые дни января, стали ширмой для достижения собственных целей и организации государственного переворота в стране, сказал РИА-Новости заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.Возмущение по поводу удвоенного повышения топливных цен заставило людей выходить на улицу, мирные шествия быстро переросли в массовые беспорядки, в которых пострадало множество людей. По данным правоохранительных органов Казахстана, в толпе митингующих присутствовали и боевики, приехавшие из других стран, их целью было дальнейшее разжигание конфликта, провокации и расшатывание и без того неустойчивой обстановки в республике.После того как лидеры стран-членов ОДКБ, в которую входит Казахстан, получили информацию об участии в протестах боевиков, получивших опыт в горячих точках, они приняли решение направить миротворческий контингент в помощь казахстанскому правительству.Главной задачей иностранных солдат была охрана стратегически важных объектов – государственных учреждений, аэродромов, заводов, предприятий тепло- и водоснабжения.Чиновник пояснил, что вопросы о том, бойцы из каких именно экстремистских организаций участвовали в беспорядках, лучше адресовать казахстанским правоохранительным органам, но то, что целью террористов был государственный переворот, не вызывает никаких сомнений.Заместитель министра отметил, что благодаря совместным усилиям со стороны властей Казахстана и бойцов из стран ОДКБ, нормализовать ситуацию удалось за очень короткое время. Иностранные солдаты уже возвращаются домой, в места постоянной дислокации, государство подсчитывает понесенные убытки и строит планы по восстановлению сожженных зданий, а граждане страны постепенно возвращаются к привычной мирной жизни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/revolyutsiya-orkov-pochemu-sily-bezopasnosti-kazakhstana-prospali-i-chto-dalshe-1037107450.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/zavershenie-vyvoda-iz-kazakhstana-mirotvortsev-odkb-1037201026.html
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протесты, одкб, мид рф, казахстан, борьба с терроризмом
Сыромолотов: террористам нужна была дестабилизация обстановки в Казахстане
В начале января люди, недовольные удвоенным повышением цен на топливо, вышли на улицы в городах Казахстана. Массовые беспорядки вынудили президента страны ввести чрезвычайное положение по всей стране.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik.
Для людей, заинтересованных в захвате власти в Казахстане, мирные протесты, начавшиеся в первые дни января, стали ширмой для достижения собственных целей и организации государственного переворота в стране, сказал РИА-Новости
заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
Возмущение по поводу удвоенного повышения топливных цен заставило людей выходить на улицу, мирные шествия быстро переросли в массовые беспорядки, в которых пострадало множество людей. По данным правоохранительных органов Казахстана, в толпе митингующих присутствовали и боевики, приехавшие из других стран, их целью было дальнейшее разжигание конфликта, провокации и расшатывание и без того неустойчивой обстановки в республике.
"Речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом. В ходе событий в Казахстан ОДКБ показала себя эффективным и востребованным механизмом противодействия подобного рода угрозам", – заявил Сыромолотов.
После того как лидеры стран-членов ОДКБ, в которую входит Казахстан, получили информацию об участии в протестах боевиков, получивших опыт в горячих точках, они приняли решение направить миротворческий контингент в помощь казахстанскому правительству.
Главной задачей иностранных солдат была охрана стратегически важных объектов – государственных учреждений, аэродромов, заводов, предприятий тепло- и водоснабжения.
Чиновник пояснил, что вопросы о том, бойцы из каких именно экстремистских организаций участвовали в беспорядках, лучше адресовать казахстанским правоохранительным органам, но то, что целью террористов был государственный переворот, не вызывает никаких сомнений.
"Опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ", – добавил Сыромолотов.
Заместитель министра отметил, что благодаря совместным усилиям со стороны властей Казахстана и бойцов из стран ОДКБ, нормализовать ситуацию удалось за очень короткое время. Иностранные солдаты уже возвращаются домой, в места постоянной дислокации, государство подсчитывает понесенные убытки и строит планы по восстановлению сожженных зданий, а граждане страны постепенно возвращаются к привычной мирной жизни.