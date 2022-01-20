https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/chislo-poluchateley-rossiyskoy-pensii-v-abkhazii-snizilos-1037226825.html

Число получателей российской пенсии в Абхазии снизилось

Число получателей российской пенсии в Абхазии снизилось

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял в четверг, 20 января, представителей Пенсионного фонда России. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T21:35+0300

2022-01-20T21:35+0300

2022-01-20T21:35+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Число получателей российской пенсии в Абхазии снижается, сообщила премьер-министру Александру Анкваб руководитель отделения Пенсионного Фонда России по Краснодарскому краю в Адлерском внутригородском районе Елена Бабиченко.По ее словам, на сегодня количество пенсионеров снизилось до 28 тысяч вместо 32 тысяч, зарегистрированных ранее. И связано это, прежде всего, с тем, что российская пенсия назначается гражданам, чьи права на пенсионное обеспечение подтверждаются необходимыми требованиями и по срокам – до конца 1990 года.В ходе встречи Анкваб и Бабиченко обсудили вопросы развития сотрудничества, улучшения качества взаимодействия представительства Пенсионного фонда России и органов социальной защиты Абхазии. Кроме того, стороны высказали обоюдное стремление ускорить процесс согласования дополнений в действующее абхазо-российское межправительственное соглашение по пенсионному обеспечению граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и работу над проектом Административного соглашения к нему. Отделение ПФР по Краснодарскому краю в Адлерском районе уполномочено в вопросах взаимодействия с абхазской стороной по пенсионному обеспечению граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gosduma-prinyala-reshenie-o-povyshenii-pensiy-rossiyanam-1037219017.html

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