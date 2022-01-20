https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gosduma-prinyala-reshenie-o-povyshenii-pensiy-rossiyanam-1037219017.html

Госдума приняла решение о повышении пенсий россиянам

Госдума приняла решение о повышении пенсий россиянам

Ранее президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения пенсий на фоне мирового роста цен. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T14:15+0300

2022-01-20T14:15+0300

2022-01-20T14:25+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Депутаты Государственной Думы в третьем чтении единогласно приняли поправку об индексации пенсий россиян на 8,6%, сообщает РИА Новости.Поправка стала частью уже принятого в первом чтении закона, касающегося социальных пособий для представителей малочисленных северных народов России. Решение об увеличении пенсий имеет обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что после пересмотра суммы размер пенсионерского пособия в среднем составит 18 984 рубля.О необходимости повышения пенсий Владимир Путин говорил летом прошлого года на съезде партии "Единая Россия" и в декабре на большой пресс-конференции. По словам президента, причиной пересмотра суммы является инфляция, которая в прошлом году достигла показателей в 8,4%, из-за чего размер пенсии перестал перекрывать расходы неработающих пенсионеров.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подсчитала, что стоимость продуктов питания по всему миру в среднем выросла более чем на четверть, причем подорожание коснулось всех основных групп сельхозпродукции – зерновых культур, растительных масел, мясной и молочной продукции, а также цен на сахар. Причинами повышения цен являются нестабильность из-за пандемии COVID-19 и изменения климатических условий, приводящие к засухам.

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