https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gosduma-prinyala-reshenie-o-povyshenii-pensiy-rossiyanam-1037219017.html
Госдума приняла решение о повышении пенсий россиянам
Госдума приняла решение о повышении пенсий россиянам
Ранее президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения пенсий на фоне мирового роста цен. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T14:15+0300
2022-01-20T14:15+0300
2022-01-20T14:25+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Депутаты Государственной Думы в третьем чтении единогласно приняли поправку об индексации пенсий россиян на 8,6%, сообщает РИА Новости.Поправка стала частью уже принятого в первом чтении закона, касающегося социальных пособий для представителей малочисленных северных народов России. Решение об увеличении пенсий имеет обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что после пересмотра суммы размер пенсионерского пособия в среднем составит 18 984 рубля.О необходимости повышения пенсий Владимир Путин говорил летом прошлого года на съезде партии "Единая Россия" и в декабре на большой пресс-конференции. По словам президента, причиной пересмотра суммы является инфляция, которая в прошлом году достигла показателей в 8,4%, из-за чего размер пенсии перестал перекрывать расходы неработающих пенсионеров.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подсчитала, что стоимость продуктов питания по всему миру в среднем выросла более чем на четверть, причем подорожание коснулось всех основных групп сельхозпродукции – зерновых культур, растительных масел, мясной и молочной продукции, а также цен на сахар. Причинами повышения цен являются нестабильность из-за пандемии COVID-19 и изменения климатических условий, приводящие к засухам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/putin-predlozhil-proindeksirovat-pensii-rossiyan-vyshe-inflyatsii-1037120245.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-dostigli-maksimalnogo-urovnya-s-2011-goda--1037044000.html
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новости, россия, пенсии
Госдума приняла решение о повышении пенсий россиянам
14:15 20.01.2022 (обновлено: 14:25 20.01.2022)
Ранее президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения пенсий на фоне мирового роста цен.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik.
Депутаты Государственной Думы в третьем чтении единогласно приняли поправку об индексации пенсий россиян на 8,6%, сообщает РИА Новости
.
Поправка стала частью уже принятого в первом чтении закона, касающегося социальных пособий для представителей малочисленных северных народов России. Решение об увеличении пенсий имеет обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что после пересмотра суммы размер пенсионерского пособия в среднем составит 18 984 рубля.
О необходимости повышения пенсий Владимир Путин говорил летом прошлого года на съезде партии "Единая Россия" и в декабре на большой пресс-конференции. По словам президента, причиной пересмотра суммы является инфляция, которая в прошлом году достигла показателей в 8,4%, из-за чего размер пенсии перестал перекрывать расходы неработающих пенсионеров.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подсчитала, что стоимость продуктов питания по всему миру в среднем выросла более чем на четверть, причем подорожание коснулось всех основных групп сельхозпродукции – зерновых культур, растительных масел, мясной и молочной продукции, а также цен на сахар. Причинами повышения цен являются нестабильность из-за пандемии COVID-19 и изменения климатических условий, приводящие к засухам.