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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 января
Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет определять юго-восточная периферия западного антициклона. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T16:30+0300
2022-01-20T16:30+0300
2022-01-20T16:30+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В пятницу, 21 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 января
Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет определять юго-восточная периферия западного антициклона.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В пятницу, 21 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
На дорогах возможна гололедица.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.