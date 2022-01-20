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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 января

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 января

Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет определять юго-восточная периферия западного антициклона. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T16:30+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В пятницу, 21 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии