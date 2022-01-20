https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/subbota-22-yanvarya-obyavlena-vykhodnym-dnem-v-abkhazii-1037226605.html
Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии
Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии
В Абхазии текущая рабочая неделя должна была быть шестидневной, суббота, 22 января отрабатывалась за пятницу, 31 декабря, которую объявили дополнительным... 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T21:19+0300
2022-01-20T21:19+0300
2022-01-20T21:23+0300
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1c/1036098641_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6ad09e5824eb6a06d000d44a7e2b5750.jpg
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Суббота, 22 января, объявляется нерабочим днем, соответствующее изменение внесли в Постановление Кабинета Министров Абхазии от 28 октября 2021 года №109 "Об утверждении Производственного календаря на 2022 год", сообщает "Апсныпресс".Ранее сообщалось, что суббота, 22 января, - рабочий день вместо пятницы, 31 декабря, которую объявили дополнительным выходным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2022-god-1036126526.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1c/1036098641_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c7e77d0a35d37dae1f8f5ef4e96cbc70.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии
21:19 20.01.2022 (обновлено: 21:23 20.01.2022)
В Абхазии текущая рабочая неделя должна была быть шестидневной, суббота, 22 января отрабатывалась за пятницу, 31 декабря, которую объявили дополнительным выходным.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik.
Суббота, 22 января, объявляется нерабочим днем, соответствующее изменение внесли в Постановление Кабинета Министров Абхазии от 28 октября 2021 года №109 "Об утверждении Производственного календаря на 2022 год", сообщает "Апсныпресс
".
Ранее сообщалось, что суббота, 22 января, - рабочий день вместо пятницы, 31 декабря, которую объявили дополнительным выходным.