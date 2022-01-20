https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/subbota-22-yanvarya-obyavlena-vykhodnym-dnem-v-abkhazii-1037226605.html

Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии

Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии

В Абхазии текущая рабочая неделя должна была быть шестидневной, суббота, 22 января отрабатывалась за пятницу, 31 декабря, которую объявили дополнительным... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T21:19+0300

2022-01-20T21:19+0300

2022-01-20T21:23+0300

в абхазии

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Суббота, 22 января, объявляется нерабочим днем, соответствующее изменение внесли в Постановление Кабинета Министров Абхазии от 28 октября 2021 года №109 "Об утверждении Производственного календаря на 2022 год", сообщает "Апсныпресс".Ранее сообщалось, что суббота, 22 января, - рабочий день вместо пятницы, 31 декабря, которую объявили дополнительным выходным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2022-god-1036126526.html

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