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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/subbota-22-yanvarya-obyavlena-vykhodnym-dnem-v-abkhazii-1037226605.html
Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии
Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии
В Абхазии текущая рабочая неделя должна была быть шестидневной, суббота, 22 января отрабатывалась за пятницу, 31 декабря, которую объявили дополнительным... 20.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Суббота, 22 января, объявляется нерабочим днем, соответствующее изменение внесли в Постановление Кабинета Министров Абхазии от 28 октября 2021 года №109 "Об утверждении Производственного календаря на 2022 год", сообщает "Апсныпресс".Ранее сообщалось, что суббота, 22 января, - рабочий день вместо пятницы, 31 декабря, которую объявили дополнительным выходным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2022-god-1036126526.html
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Суббота, 22 января, объявлена выходным днем в Абхазии

21:19 20.01.2022 (обновлено: 21:23 20.01.2022)
© Sputnik / Акоп КущянКалендарь
Календарь - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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В Абхазии текущая рабочая неделя должна была быть шестидневной, суббота, 22 января отрабатывалась за пятницу, 31 декабря, которую объявили дополнительным выходным.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Суббота, 22 января, объявляется нерабочим днем, соответствующее изменение внесли в Постановление Кабинета Министров Абхазии от 28 октября 2021 года №109 "Об утверждении Производственного календаря на 2022 год", сообщает "Апсныпресс".
Ранее сообщалось, что суббота, 22 января, - рабочий день вместо пятницы, 31 декабря, которую объявили дополнительным выходным.
Календарь - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
В Абхазии
Производственный календарь Абхазии - 2022 год
30 октября 2021, 10:17
В Абхазии
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