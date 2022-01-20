https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/zakharova-nazvala-prestupnoy-khalatnostyu-voprosy-zhurnalistov-o-rossii-baydenu-1037211227.html

Захарова назвала преступной халатностью вопросы журналистов о России Байдену

Захарова назвала преступной халатностью вопросы журналистов о России Байдену

Президент США Джо Байден в среду провел пресс-конференцию, посвященную первой годовщине своего президентства. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T08:45+0300

2022-01-20T08:45+0300

2022-01-20T10:35+0300

в мире

россия

мария захарова

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032336503_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_c183f38bb0b8f57fd561dc25e58fdd07.jpg

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины, а не про расширение НАТО на Восток.Она добавила, что американские журналисты "как будто не знают ничего" о поддержке Вашингтоном провокаций Киева.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/peskov-rossiya-schitaet-neobkhodimym-derzhat-voyska-ryadom-s-ukrainoy-1037162491.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, мария захарова, сша