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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/ator-perechislil-oteli-v-abkhazii-gde-vkusno-kormyat-1037233623.html
АТОР перечислил отели в Абхазии, где вкусно кормят
АТОР перечислил отели в Абхазии, где вкусно кормят
Опытные туристы уже сейчас выбирают летние туры в Абхазию на лето, так как мест перед сезоном в популярных отелях может уже не быть. 21.01.2022, Sputnik Абхазия
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2022-01-21T15:13+0300
в абхазии
отдых в абхазии
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Ассоциация туроператоров России совместно с экспертами "Интуриста" подготовила и опубликовала мини-гид по семейным отелям-новинкам Абхазии, которые стоит бронировать поскорее.АТОР отмечает, что республика испытывает настоящий бум спроса, и уже идет активное бронирование на лето и напоминает, что для посещения Абхазии россиянам не нужны ни QR-коды, ни ПЦР-тесты, а въезд возможен по внутреннему российскому паспорту. Кроме того, цены на отдых в Абхазии ощутимо ниже чем в соседнем Краснодарском крае: сравнимые абхазские отели могут быть до 30% дешевле.По данным российских туроператоров, количество россиян, желающих отдохнуть в республике, растет. Так, согласно информации от "Интуриста", одного из ведущих туроператоров по Абхазии, уже сейчас продажи туров в страну души на весну и лето на 63% превышают показатели прошлого года.В список вошли новые и отреставрированные семейные отели в Абхазии, которые пользуются повышенным спросом у туристов и заслужили хорошие отзывы. Минувший 2021 год был рекордным по числу посетивших Абхазию туристов - более 1,5 миллиона. Большинство гостей Абхазии приезжает во время летнего купального сезона. В стране самое чистое черноморское побережье, поскольку отсутствуют промышленные предприятия, есть широкие галечные и смешанные пляжи.Однако страна представляет интерес и для межсезонного отдыха. В республике появляется все больше новых качественных отелей с подогреваемыми бассейнами и SPA-центрами, купаться в которых можно круглый год. Развивается и оздоровительный туризм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/rossiyskie-turisty-nachali-bronirovat-otdykh-v-gagre-na-leto-2022-goda-1037142744.html
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отдых в абхазии, новости, ассоциация туроператоров россии

АТОР перечислил отели в Абхазии, где вкусно кормят

15:10 21.01.2022 (обновлено: 15:13 21.01.2022)
© AFP 2021 / LILLIAN SUWANRUMPHAНа этом снимке, сделанном 19 октября 2021 года, видно, как работники кухни готовят завтрак "шведский стол" в отеле Chatrium Riverside в Бангкоке,
На этом снимке, сделанном 19 октября 2021 года, видно, как работники кухни готовят завтрак шведский стол в отеле Chatrium Riverside в Бангкоке, - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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Опытные туристы уже сейчас выбирают летние туры в Абхазию на лето, так как мест перед сезоном в популярных отелях может уже не быть.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Ассоциация туроператоров России совместно с экспертами "Интуриста" подготовила и опубликовала мини-гид по семейным отелям-новинкам Абхазии, которые стоит бронировать поскорее.
АТОР отмечает, что республика испытывает настоящий бум спроса, и уже идет активное бронирование на лето и напоминает, что для посещения Абхазии россиянам не нужны ни QR-коды, ни ПЦР-тесты, а въезд возможен по внутреннему российскому паспорту. Кроме того, цены на отдых в Абхазии ощутимо ниже чем в соседнем Краснодарском крае: сравнимые абхазские отели могут быть до 30% дешевле.
Гагра с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
В Абхазии
Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года
15 января, 08:45
По данным российских туроператоров, количество россиян, желающих отдохнуть в республике, растет. Так, согласно информации от "Интуриста", одного из ведущих туроператоров по Абхазии, уже сейчас продажи туров в страну души на весну и лето на 63% превышают показатели прошлого года.
В список вошли новые и отреставрированные семейные отели в Абхазии, которые пользуются повышенным спросом у туристов и заслужили хорошие отзывы.
Гранд-отель "Сухум"
Apsuana Rose
Garuda Boutique Hotel
A.V. Sokol Family
Amra Park Hotel & SPA
"Лазурный берег"
"Аквамарин"
Пансионат "Литфонд"
Пансионат "Айтар"
Магнолия
Минувший 2021 год был рекордным по числу посетивших Абхазию туристов - более 1,5 миллиона. Большинство гостей Абхазии приезжает во время летнего купального сезона. В стране самое чистое черноморское побережье, поскольку отсутствуют промышленные предприятия, есть широкие галечные и смешанные пляжи.
Однако страна представляет интерес и для межсезонного отдыха. В республике появляется все больше новых качественных отелей с подогреваемыми бассейнами и SPA-центрами, купаться в которых можно круглый год. Развивается и оздоровительный туризм.
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