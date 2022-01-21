https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/ator-perechislil-oteli-v-abkhazii-gde-vkusno-kormyat-1037233623.html

АТОР перечислил отели в Абхазии, где вкусно кормят

АТОР перечислил отели в Абхазии, где вкусно кормят

Опытные туристы уже сейчас выбирают летние туры в Абхазию на лето, так как мест перед сезоном в популярных отелях может уже не быть. 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T15:10+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Ассоциация туроператоров России совместно с экспертами "Интуриста" подготовила и опубликовала мини-гид по семейным отелям-новинкам Абхазии, которые стоит бронировать поскорее.АТОР отмечает, что республика испытывает настоящий бум спроса, и уже идет активное бронирование на лето и напоминает, что для посещения Абхазии россиянам не нужны ни QR-коды, ни ПЦР-тесты, а въезд возможен по внутреннему российскому паспорту. Кроме того, цены на отдых в Абхазии ощутимо ниже чем в соседнем Краснодарском крае: сравнимые абхазские отели могут быть до 30% дешевле.По данным российских туроператоров, количество россиян, желающих отдохнуть в республике, растет. Так, согласно информации от "Интуриста", одного из ведущих туроператоров по Абхазии, уже сейчас продажи туров в страну души на весну и лето на 63% превышают показатели прошлого года.В список вошли новые и отреставрированные семейные отели в Абхазии, которые пользуются повышенным спросом у туристов и заслужили хорошие отзывы. Минувший 2021 год был рекордным по числу посетивших Абхазию туристов - более 1,5 миллиона. Большинство гостей Абхазии приезжает во время летнего купального сезона. В стране самое чистое черноморское побережье, поскольку отсутствуют промышленные предприятия, есть широкие галечные и смешанные пляжи.Однако страна представляет интерес и для межсезонного отдыха. В республике появляется все больше новых качественных отелей с подогреваемыми бассейнами и SPA-центрами, купаться в которых можно круглый год. Развивается и оздоровительный туризм.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/rossiyskie-turisty-nachali-bronirovat-otdykh-v-gagre-na-leto-2022-goda-1037142744.html

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отдых в абхазии, новости, ассоциация туроператоров россии