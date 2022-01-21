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Людмила Скорик предложила смягчить антиковидные меры в Абхазии
Людмила Скорик предложила смягчить антиковидные меры в Абхазии
В пятницу состоялась рабочая встреча премьер-министра Абхазии Александа Анкваб с главным санитарным врачом Людмилой Скорик, на которой обсудили текущую... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-21T16:47+0300
2022-01-21T16:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Главный санитарный врач республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик предложила смягчить антиковидные ограничения, сообщается на сайте Кабмина.В настоящее время в Абхазии действует распоряжения президента "О мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19", принятое в августе 2021 года. Согласно ему, в частности, запрещена работа театров, концертных залов и других учреждений культуры. Скорик считает, что можно скорректировать действующее распоряжение, а именно, смягчить отдельные ограничения в отношении объектов общественного питания, культурного и спортивного назначения.Кроме того, главный санитарный врач предложила внести изменения, касающиеся допуска на работу сотрудников бюджетных учреждений, не прошедших двухэтапную вакцинацию.При этом отмечается, что в случае любого изменения эпидемиологической ситуации в стране – ее улучшения или ухудшения – Координационный штаб по защите населения от COVID-19 может оперативно внести соответствующие предложения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/ankvab-zaslushal-informatsiyu-ob-epidsituatsii-v-shkolakh-i-detsadakh-sukhuma-1037227075.html
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новости, александр анкваб, абхазия, людмила скорик, мировая пандемия коронавируса covid-19

Людмила Скорик предложила смягчить антиковидные меры в Абхазии

16:47 21.01.2022 (обновлено: 16:49 21.01.2022)
© Foto / Кабинет Министров РАСостоялась рабочая встреча Премьер-министра с Главным санитарным врачом Республики Абхазия
Состоялась рабочая встреча Премьер-министра с Главным санитарным врачом Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
© Foto / Кабинет Министров РА
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В пятницу состоялась рабочая встреча премьер-министра Абхазии Александа Анкваб с главным санитарным врачом Людмилой Скорик, на которой обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в республике и работу региональных санитарно-эпидемиологических служб.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Главный санитарный врач республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик предложила смягчить антиковидные ограничения, сообщается на сайте Кабмина.
В настоящее время в Абхазии действует распоряжения президента "О мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19", принятое в августе 2021 года. Согласно ему, в частности, запрещена работа театров, концертных залов и других учреждений культуры.
Скорик считает, что можно скорректировать действующее распоряжение, а именно, смягчить отдельные ограничения в отношении объектов общественного питания, культурного и спортивного назначения.
Кроме того, главный санитарный врач предложила внести изменения, касающиеся допуска на работу сотрудников бюджетных учреждений, не прошедших двухэтапную вакцинацию.
При этом отмечается, что в случае любого изменения эпидемиологической ситуации в стране – ее улучшения или ухудшения – Координационный штаб по защите населения от COVID-19 может оперативно внести соответствующие предложения.
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