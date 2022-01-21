https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/mid-abkhazii-nameren-usilit-kontrol-za-mezhdunarodnoy-deyatelnostyu-gosstruktur-1037233872.html

МИД Абхазии намерен усилить контроль за международной деятельностью госструктур

МИД Абхазии намерен усилить контроль за международной деятельностью госструктур

В соответствии с Указом президента Абхазии, Министерство иностранных дел является главным органом, определяющим основные направления внешней политики... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T15:35+0300

2022-01-21T15:35+0300

2022-01-21T15:35+0300

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Работа Министерства иностранных дел в сфере обеспечения единой и согласованной внешней политики Абхазии будет усилена, заявил заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.По словам Тужба, координирующая роль министерства заключается в получении информации о международной деятельности других органов исполнительной власти, о поездках за рубеж, конференциях, консультациях с иностранными специалистами, проведенных переговорах и заключенных договоренностях. Государственные структуры обязаны сообщать о любых подобных контактах.Система взаимодействия сотрудников министерства с другими ведомствами в этой сфере уже утверждена, необходимые поручения даны, отметил замглавы МИД.Дипломат выразил надежду на то, что в этом деле Министерству иностранных дел будет оказана максимальная поддержка, и добавил, что эффективность внешней политики напрямую зависит от согласованности действий всех государственных органов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/glava-mid-abkhazii-nazval-nedopustimymi--ryad-proektov-nepravitelstvennykh-organizatsiy-1037205460.html

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мид абхазии