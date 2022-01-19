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Глава МИД Абхазии назвал недопустимыми ряд проектов неправительственных организаций
Глава МИД Абхазии назвал недопустимыми ряд проектов неправительственных организаций
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в республике. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T16:03+0300
2022-01-19T16:03+0300
2022-01-19T17:32+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба назвал недопустимыми ряд проектов международных неправительственных организаций, работающих в республике. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, речь шла о проведении организацией ПРООН в Абхазии социологического опроса среди граждан и проекте COBERM.На встрече с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым Инал Ардзинба отметил, что в ходе проведения социологического опроса с июня по август 2021 года затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Кроме того, Ардзинба подчеркнул, что это совместная позиция МИД Абхазии, Генеральной прокуратуры и СГБ.Отдельно обсуждался вопрос реализации проекта COBERM. Глава МИД заявил, что проект нацелен на "введение в заблуждение граждан Абхазии, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи". Отмечается, что офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов.Инал Ардзинба также провел встречи с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия.Глава внешнеполитического ведомства Абхазии дал позитивную оценку проектам, нацеленным на социально-экономическое развитие, содействие малому и среднему бизнесу, развитие аграрного сектора и гуманитарную поддержку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/mid-abkhazii-vozmet-pod-kontrol-rabotu-npo-s-gruziey-1036610067.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/proekty-npo-dolzhny-prokhodit-obyazatelnoe-soglasovanie-v-mid-abkhazii-1036539140.html
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мид абхазии, абхазия, неправительственные организации
Глава МИД Абхазии назвал недопустимыми ряд проектов неправительственных организаций
16:03 19.01.2022 (обновлено: 17:32 19.01.2022)
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в республике.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik
. Глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба назвал недопустимыми ряд проектов международных неправительственных организаций, работающих в республике. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
В частности, речь шла о проведении организацией ПРООН в Абхазии социологического опроса среди граждан и проекте COBERM.
На встрече с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым Инал Ардзинба отметил, что в ходе проведения социологического опроса с июня по август 2021 года затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией.
"В соответствии с законом "О статистической деятельности в Республике Абхазия" только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ваша организация просто не имеет права этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством – Государственным комитетом по статистике", – сказал министр.
Кроме того, Ардзинба подчеркнул, что это совместная позиция МИД Абхазии, Генеральной прокуратуры и СГБ.
Отдельно обсуждался вопрос реализации проекта COBERM. Глава МИД заявил, что проект нацелен на "введение в заблуждение граждан Абхазии, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи".
"Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься", – подчеркнул Инал Ардзинба.
Отмечается, что офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов.
Инал Ардзинба также провел встречи с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия.
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии дал позитивную оценку проектам, нацеленным на социально-экономическое развитие, содействие малому и среднему бизнесу, развитие аграрного сектора и гуманитарную поддержку.