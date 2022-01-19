https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/glava-mid-abkhazii-nazval-nedopustimymi--ryad-proektov-nepravitelstvennykh-organizatsiy-1037205460.html

Глава МИД Абхазии назвал недопустимыми ряд проектов неправительственных организаций

Глава МИД Абхазии назвал недопустимыми ряд проектов неправительственных организаций

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в республике. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T16:03+0300

2022-01-19T16:03+0300

2022-01-19T17:32+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба назвал недопустимыми ряд проектов международных неправительственных организаций, работающих в республике. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, речь шла о проведении организацией ПРООН в Абхазии социологического опроса среди граждан и проекте COBERM.На встрече с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым Инал Ардзинба отметил, что в ходе проведения социологического опроса с июня по август 2021 года затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Кроме того, Ардзинба подчеркнул, что это совместная позиция МИД Абхазии, Генеральной прокуратуры и СГБ.Отдельно обсуждался вопрос реализации проекта COBERM. Глава МИД заявил, что проект нацелен на "введение в заблуждение граждан Абхазии, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи". Отмечается, что офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов.Инал Ардзинба также провел встречи с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия.Глава внешнеполитического ведомства Абхазии дал позитивную оценку проектам, нацеленным на социально-экономическое развитие, содействие малому и среднему бизнесу, развитие аграрного сектора и гуманитарную поддержку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/mid-abkhazii-vozmet-pod-kontrol-rabotu-npo-s-gruziey-1036610067.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/proekty-npo-dolzhny-prokhodit-obyazatelnoe-soglasovanie-v-mid-abkhazii-1036539140.html

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