https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/poklonskaya-mozhet-zanyat-dolzhnost-zamglavy-rossotrudnichestva-1037232267.html

Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

Ранее появилась информация о том, что у Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится. 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T13:29+0300

2022-01-21T13:29+0300

2022-01-21T13:30+0300

в мире

россотрудничество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/15/1037232105_0:57:2840:1655_1920x0_80_0_0_fbed7e4967eaf08a23ed8094a3718f8b.jpg

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается", - сказал собеседник агентства.Сама Поклонская заявила, что комментировать ее дальнейшее трудоустройство преждевременно.От дальнейших комментариев Поклонская отказалась.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/masaev-o-rabote-rossotrudnichestva-v-abkhazii-s-kazhdym-godom-svyazi-ukreplyayutsya-1037132040.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россотрудничество, россия