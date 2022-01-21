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https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/poklonskaya-mozhet-zanyat-dolzhnost-zamglavy-rossotrudnichestva-1037232267.html
Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества
Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества
Ранее появилась информация о том, что у Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится. 21.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается", - сказал собеседник агентства.Сама Поклонская заявила, что комментировать ее дальнейшее трудоустройство преждевременно.От дальнейших комментариев Поклонская отказалась.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/masaev-o-rabote-rossotrudnichestva-v-abkhazii-s-kazhdym-godom-svyazi-ukreplyayutsya-1037132040.html
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в мире, россотрудничество, россия

Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

13:29 21.01.2022 (обновлено: 13:30 21.01.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Н. Поклонской
Брифинг заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Н. Поклонской - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее появилась информация о том, что у Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается", - сказал собеседник агентства.
Сама Поклонская заявила, что комментировать ее дальнейшее трудоустройство преждевременно.
"Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству", - сказала Поклонская, отвечая на вопрос о возможном назначении в Россотрудничество.
От дальнейших комментариев Поклонская отказалась.
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