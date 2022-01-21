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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 января

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 января

В предстоящие выходные, 22 и 23 января, погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять Североатлантический циклон с арктическими массами воздуха... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T16:25+0300

2022-01-21T16:25+0300

2022-01-21T16:25+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, местами переходящий в дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, дождь, снег, зима