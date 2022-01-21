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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 января
В предстоящие выходные, 22 и 23 января, погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять Североатлантический циклон с арктическими массами воздуха... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-21T16:25+0300
2022-01-21T16:25+0300
2022-01-21T16:25+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, местами переходящий в дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии, дождь, снег, зима
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 января
В предстоящие выходные, 22 и 23 января, погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять Североатлантический циклон с арктическими массами воздуха, пройдет холодный атмосферный фронт.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, местами переходящий в дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.