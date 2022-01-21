https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/razvedchiki-yuvo-v-abkhazii-gotovyatsya-k-mezhdunarodnym-armeyskim-igram-armi-2022-1037229077.html

Разведчики ЮВО в Абхазии готовятся к международным армейским играм АрМИ-2022

Разведчики ЮВО в Абхазии готовятся к международным армейским играм АрМИ-2022

В подготовке к первому этапу конкурса разведчиков принимают участие более 500 военнослужащих разведывательных подразделений военной базы ЮВО. 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T10:20+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Разведчики соединения Южного военного округа в Абхазии начали готовиться к конкурсу профессионального мастерства "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.В рамках подготовки к соревнованиям войсковые разведчики стреляют из различных видов оружия, водят боевые машины пехоты, выполняют нормативы по посадке и высадке из вертолета, выходят в тыл условного противника и проводят разведзасады в сложных условиях местности в горах и на прибрежной части Черного моря Абхазии.Военные применяют различные светошумовые средства имитации для создания условий, максимально приближенных к боевым.В ходе первого этапа конкурса участники продемонстрируют навыки стрельбы, силу, ловкость и выносливость при преодолении препятствий "тропы разведчика", форсируют водные преграды и совершат марш-бросок в составе подразделений в горах.Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЮВО примут участие в отборочных конкурсах на уровне объединения. Право участия в международном этапе завоюет команда, победившая на всеармейском этапе конкурса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Putin-nazval-ArMi-2021-sobytiem-mirovogo-masshtaba-1033154082.html

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