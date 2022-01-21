Спортсменки из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях по боксу на Кубани
18:55 21.01.2022 (обновлено: 18:56 21.01.2022)
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуДиана Мелконян стала победительницей первенства Краснодарского края по боксу
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Соревнования проходят 19-22 января в станице Архангельская Краснодарского края, в них участвуют сильнейшие спортсменки региона.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Спортсменки из Абхазии успешно выступили на первенстве Краснодарского края по боксу, сообщает Госкомспорта республики.
В пятницу 21 января спортсменка из Абхазии Диана Мелконян стала победительницей первенства в весовой категории 48 килограммов. Ранее, еще три девушки заняли призовые места: Диана Багарян завоевала "золото"в весовой категории 36 килограммов, Диана Мкртчян - "серебро" в весовой категории 46 килограммов, а Алиса Прокопенко - бронзовую медаль в весовой категории 57 килограммов.
Тренируют спортсменок главные тренеры сборной Абхазии Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Давид Авидзба.
По словам Ахба, победа на этих соревнованиях дает возможность абхазским спортсменкам участвовать в первенстве Южного Федерального округа по боксу.
В пятницу 21 января спортсменка из Абхазии Диана Мелконян стала победительницей первенства в весовой категории 48 килограммов. Ранее, еще три девушки заняли призовые места: Диана Багарян завоевала "золото"в весовой категории 36 килограммов, Диана Мкртчян - "серебро" в весовой категории 46 килограммов, а Алиса Прокопенко - бронзовую медаль в весовой категории 57 килограммов.
Тренируют спортсменок главные тренеры сборной Абхазии Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Давид Авидзба.
По словам Ахба, победа на этих соревнованиях дает возможность абхазским спортсменкам участвовать в первенстве Южного Федерального округа по боксу.