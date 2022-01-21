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https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/sportsmenki-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-po-boksu-na-kubani-1037239841.html
Спортсменки из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях по боксу на Кубани
Спортсменки из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях по боксу на Кубани
Соревнования проходят 19-22 января в станице Архангельская Краснодарского края, в них участвуют сильнейшие спортсменки региона. 21.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Спортсменки из Абхазии успешно выступили на первенстве Краснодарского края по боксу, сообщает Госкомспорта республики.В пятницу 21 января спортсменка из Абхазии Диана Мелконян стала победительницей первенства в весовой категории 48 килограммов. Ранее, еще три девушки заняли призовые места: Диана Багарян завоевала "золото"в весовой категории 36 килограммов, Диана Мкртчян - "серебро" в весовой категории 46 килограммов, а Алиса Прокопенко - бронзовую медаль в весовой категории 57 килограммов. Тренируют спортсменок главные тренеры сборной Абхазии Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Давид Авидзба. По словам Ахба, победа на этих соревнованиях дает возможность абхазским спортсменкам участвовать в первенстве Южного Федерального округа по боксу.
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Спортсменки из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях по боксу на Кубани

18:55 21.01.2022 (обновлено: 18:56 21.01.2022)
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуДиана Мелконян стала победительницей первенства Краснодарского края по боксу
Диана Мелконян стала победительницей первенства Краснодарского края по боксу - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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Соревнования проходят 19-22 января в станице Архангельская Краснодарского края, в них участвуют сильнейшие спортсменки региона.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Спортсменки из Абхазии успешно выступили на первенстве Краснодарского края по боксу, сообщает Госкомспорта республики.

В пятницу 21 января спортсменка из Абхазии Диана Мелконян стала победительницей первенства в весовой категории 48 килограммов. Ранее, еще три девушки заняли призовые места: Диана Багарян завоевала "золото"в весовой категории 36 килограммов, Диана Мкртчян - "серебро" в весовой категории 46 килограммов, а Алиса Прокопенко - бронзовую медаль в весовой категории 57 килограммов.

Тренируют спортсменок главные тренеры сборной Абхазии Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Давид Авидзба.

По словам Ахба, победа на этих соревнованиях дает возможность абхазским спортсменкам участвовать в первенстве Южного Федерального округа по боксу.
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