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Спортсменки из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях по боксу на Кубани

Спортсменки из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях по боксу на Кубани

Соревнования проходят 19-22 января в станице Архангельская Краснодарского края, в них участвуют сильнейшие спортсменки региона. 21.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Спортсменки из Абхазии успешно выступили на первенстве Краснодарского края по боксу, сообщает Госкомспорта республики.В пятницу 21 января спортсменка из Абхазии Диана Мелконян стала победительницей первенства в весовой категории 48 килограммов. Ранее, еще три девушки заняли призовые места: Диана Багарян завоевала "золото"в весовой категории 36 килограммов, Диана Мкртчян - "серебро" в весовой категории 46 килограммов, а Алиса Прокопенко - бронзовую медаль в весовой категории 57 килограммов. Тренируют спортсменок главные тренеры сборной Абхазии Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Давид Авидзба. По словам Ахба, победа на этих соревнованиях дает возможность абхазским спортсменкам участвовать в первенстве Южного Федерального округа по боксу.

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