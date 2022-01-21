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ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп и две партии по выдвижению кандидатов в депутаты
© Sputnik / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВнеочередные выборы народных депутатов Украины в посольстве Украины в Москве
© Sputnik / Сергей Кузнецов/
Центральная избирательная комиссия Абхазии приступила к регистрации инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента в пятницу 21 января.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы и политические партии по выдвижению кандидатов в депутаты.
В первый день ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению следующих кандидатов в депутаты:
Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20,
Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24,
Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35,
Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15,
Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2,
Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16,
Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35,
Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1,
Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14,
Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12,
Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30,
Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27,
Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25,
Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22,
Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7,
Кроме того, зарегистрированы две политические партии: это Партия экономического развития Абхазии и политическая партия "Народный фронт за справедливость и развитие".
Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.