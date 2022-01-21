https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-zaregistriroval-15-initsiativnykh-grupp-i-dve-partii-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037242058.html

ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп и две партии по выдвижению кандидатов в депутаты

ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп и две партии по выдвижению кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия Абхазии приступила к регистрации инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента в... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T21:00+0300

2022-01-21T21:00+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы и политические партии по выдвижению кандидатов в депутаты.В первый день ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению следующих кандидатов в депутаты:Кроме того, зарегистрированы две политические партии: это Партия экономического развития Абхазии и политическая партия "Народный фронт за справедливость и развитие".Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-abkhazii-nachal-registratsiyu-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037230440.html

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новости, цик абхазии, выборы, депутаты, парламент