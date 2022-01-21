https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-abkhazii-nachal-registratsiyu-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037230440.html

Началась регистрация групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента

Началась регистрация групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента

Регистрация политических партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов в депутаты Парламента пройдет c 21 января по 10 февраля. 21.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания, Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп, сообщили Sputnik в ЦИК Абхазии.Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года. Опубликованные в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты должны появиться не позднее, чем на четвертый день после регистрации.Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов завершатся за месяц до дня голосования. Заявки принимаются с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00.В течение десяти дней со дня принятия документов ЦИК может принять решение о регистрации кандидата в депутаты или же мотивированное решение об отказе в регистрации.Списки избирателей для всеобщего ознакомления должны появиться в избирательных участках не позднее 10 дней до дня голосования. Согласно выборному законодательству, избирательные бюллетени предоставляются избирательным комиссиям за день-два до начала выборов.Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет. Для регистрации в ЦИКе инициативным группам необходимо собрать от 200 до 250 подписей избирателей. В период выдвижения политическая партия регистрируется в Центральной избирательной комиссии, затем на съезде принимается решение о кандидатуре на выдвижение в депутаты. Избранным считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок. На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

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новости, цик абхазии, выборы в парламент абхазии