https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/v-abkhazii-ne-zafiksirovany-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom--1037237233.html

В Абхазии не зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом

В Абхазии не зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом

Новый штамм коронавируса "омикрон", впервые обнаруженный в ноябре 2021 года, заразнее, но и слабее предыдущей "дельты", некоторые вирусологи ставят его в один... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T17:01+0300

2022-01-21T17:01+0300

2022-01-21T17:02+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Абхазии не выявлены случаи заражения омикрон-штаммом, коронавируса, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Александром Анкваб в пятницу, 21 января.На сегодняшний день в стране пока не зарегистрированы пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса - "омикроном", доложила Скорик премьеру.Главный санитарный врач оценила текущую эпидемиологическую ситуацию в Абхазии как сложную, но стабильную. Она предложила смягчить антиковидные меры, действующие в отношении объектов общественного питания, культурного и спортивного назначения.При этом, Скорик считает целесообразным ввести ограничения на допуск к работе сотрудников бюджетных учреждений, не прошедших двухэтапную вакцинацию.За все время в Абхазии от коронавируса вакцинировалось около 16 тысяч человек, а общее число зарегистрированных случаев COVID-19 приближается к 40 тысячам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/lyudmila-skorik-predlozhila-smyagchit-antikovidnye-mery-v-abkhazii-1037236699.html

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