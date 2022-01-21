https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/verkhovnyy-sud-ne-izmenil-meru-presecheniya-anrika-inapshba-1037240678.html

Верховный суд не изменил меру пресечения Анрика Инапшба

Верховный суд не изменил меру пресечения Анрика Инапшба

Анрик Инапшба обвиняется в участии в несанкционированном митинге у комплекса административных зданий 21 декабря. Сухумский горсуд избрал для него меру... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не изменила меру пресечения в отношении Анрика Инапшба на заседании 21 декабря.Инапшба останется под стражей до 8 февраля.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.19 января по решению Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии мера пресечения для Цвижба была изменена на домашний арест на тот же срок.В отношении Тания мера пресечения осталась той же.Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. 19 декабря в Верховном суде прошло заседание по рассмотрению изменения меры пресечения для Сурмава. Однако сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Квария, объясняя это тем, что он и мать обвиняемого родственники. Суд постановил перенести рассмотрение дела.19 декабря Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу стороны защиты об изменении меры пресечения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/verkhovnyy-sud-ne-izmenil-meru-presecheniya-dlya-bagrata-surmava-1037225221.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/verkhovnyy-sud-izmenil-meru-presecheniya-v-otnoshenii-uchastnika-mitinga-v-sukhume-1037201778.html

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