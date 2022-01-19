https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/verkhovnyy-sud-izmenil-meru-presecheniya-v-otnoshenii-uchastnika-mitinga-v-sukhume-1037201778.html

Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме

Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме

Задержанные участники митинга в Сухуме обвиняются в участии в массовых беспорядках. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T13:06+0300

2022-01-19T13:06+0300

2022-01-19T13:11+0300

верховный суд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/0a/1030910211_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_740b2f0e368377d3991466ebefefbac5.jpg

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского горсуда по избранию меры пресечения в отношении Батала Цвижба. Кассационная коллегия Верховного суда назначила ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля. В Верховном суде в среду 19 января также рассмотрят кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда в отношении Баграта Сурмава.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста. 23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря. 8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице. 11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых – Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток – до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта. Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба. Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба – на один месяц и 15 суток – до 22 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/verkhovnyy-sud-rassmotrit-zakonnost-aresta-dvukh-uchastnikov-mitinga-v-sukhume-1037195492.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

верховный суд абхазии