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Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме
Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме
Задержанные участники митинга в Сухуме обвиняются в участии в массовых беспорядках. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T13:06+0300
2022-01-19T13:06+0300
2022-01-19T13:11+0300
верховный суд абхазии
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского горсуда по избранию меры пресечения в отношении Батала Цвижба. Кассационная коллегия Верховного суда назначила ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля. В Верховном суде в среду 19 января также рассмотрят кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда в отношении Баграта Сурмава.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста. 23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря. 8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице. 11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых – Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток – до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта. Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба. Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба – на один месяц и 15 суток – до 22 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/verkhovnyy-sud-rassmotrit-zakonnost-aresta-dvukh-uchastnikov-mitinga-v-sukhume-1037195492.html
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верховный суд абхазии
Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме
13:06 19.01.2022 (обновлено: 13:11 19.01.2022)
Задержанные участники митинга в Сухуме обвиняются в участии в массовых беспорядках.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского горсуда по избранию меры пресечения в отношении Батала Цвижба.
Цвижба был взят под стражу решением Сухумского городского суда на один месяц и 15 суток – до 22 февраля.
Кассационная коллегия Верховного суда назначила ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля.
В Верховном суде в среду 19 января также рассмотрят кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда в отношении Баграта Сурмава.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых – Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток – до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.
Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба. Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба – на один месяц и 15 суток – до 22 февраля.