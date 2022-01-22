https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/badra-gunba-obsudil-voprosy-repatriatsii-s-delegatsiey-abkhazskoy-diaspory-iz-turtsii-1037245843.html

Бадра Гунба обсудил вопросы репатриации с делегацией абхазской диаспоры из Турции

Бадра Гунба обсудил вопросы репатриации с делегацией абхазской диаспоры из Турции

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с представителями абхазской диаспоры в Турции, сообщает пресс-служба президента. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T13:15+0300

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2022-01-22T13:15+0300

в абхазии

репатриация

абхазия

турция

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с представителями абхазской диаспоры в Турции, сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что стороны обсуждали актуальные вопросы репатриации. В частности, речь шла о возвращении репатриантов на историческую родину.На встрече также поднимались вопросы сохранения абхазского языка и культуры, объединения и укрепления связей с диаспорой в Турции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/delegatsiya-abkhazskoy-diaspory-iz-turtsii-podvela-itogi-vizita-v-sukhum-1037237667.html

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