https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-otkrylsya-v-tamyshe--1037244657.html

Международный шахматный турнир открылся в Тамыше

Международный шахматный турнир открылся в Тамыше

Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" будет проходить в Абхазии 22 и 23 января. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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ТАМЫШ, 22 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" с участием абхазских и российских игроков, открылся в Тамыше.Он подчеркнул, что шахматный турнир в Тамыше станет ежегодным. В первых играх принимает участие 90 шахматистов из Абхазии и России. Самому младшему участнику семь лет, самому старшему 73 года.Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия также приветствовал участников шахматного турнира."Дорогие гости, которые приехали к нам из Российской Федерации, поздравляю вас с наступившим 2022 годом, желаю вам новых побед и успешного выступления на первом международном турнире в Тамыше", - подчеркнул министр.С 22 по 23 января в гостиничном комплексе Тамыш-Village будут соревноваться 90 шахматистов из Абхазии и России. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Участники турнира будут играть в двух залах с соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, дезенфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры.Первый международный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводится при информационной поддержке Sputnik Абхазия.

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