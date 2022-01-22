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Международный шахматный турнир открылся в Тамыше
Международный шахматный турнир открылся в Тамыше
Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" будет проходить в Абхазии 22 и 23 января. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
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ТАМЫШ, 22 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" с участием абхазских и российских игроков, открылся в Тамыше.Он подчеркнул, что шахматный турнир в Тамыше станет ежегодным. В первых играх принимает участие 90 шахматистов из Абхазии и России. Самому младшему участнику семь лет, самому старшему 73 года.Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия также приветствовал участников шахматного турнира."Дорогие гости, которые приехали к нам из Российской Федерации, поздравляю вас с наступившим 2022 годом, желаю вам новых побед и успешного выступления на первом международном турнире в Тамыше", - подчеркнул министр.С 22 по 23 января в гостиничном комплексе Тамыш-Village будут соревноваться 90 шахматистов из Абхазии и России. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Участники турнира будут играть в двух залах с соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, дезенфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры.Первый международный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводится при информационной поддержке Sputnik Абхазия.
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очамчырский район, шахматы

Международный шахматный турнир открылся в Тамыше

11:47 22.01.2022 (обновлено: 14:23 22.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукШахматная доска
Шахматная доска - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" будет проходить в Абхазии 22 и 23 января.
ТАМЫШ, 22 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" с участием абхазских и российских игроков, открылся в Тамыше.

"Хочу поздравить вас с открытием первого международного рапид-турнира "Тамыш-Village", - сказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, открывая турнир.

Он подчеркнул, что шахматный турнир в Тамыше станет ежегодным. В первых играх принимает участие 90 шахматистов из Абхазии и России. Самому младшему участнику семь лет, самому старшему 73 года.
Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия также приветствовал участников шахматного турнира.
"Дорогие гости, которые приехали к нам из Российской Федерации, поздравляю вас с наступившим 2022 годом, желаю вам новых побед и успешного выступления на первом международном турнире в Тамыше", - подчеркнул министр.
С 22 по 23 января в гостиничном комплексе Тамыш-Village будут соревноваться 90 шахматистов из Абхазии и России. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.
© SputnikШахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
Шахматный турнир Абхазия. Тамыш-Village 2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
Шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
© Sputnik
Участники турнира будут играть в двух залах с соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, дезенфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры.
Первый международный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводится при информационной поддержке Sputnik Абхазия.
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