https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/mid-rossii-ssha-i-nato-zapustili-toksichnuyu-kampaniyu-protiv-moskvy-1037248415.html

МИД России: США и НАТО запустили "токсичную" кампанию против Москвы

МИД России: США и НАТО запустили "токсичную" кампанию против Москвы

Россия требует от НАТО юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в... 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T16:36+0300

2022-01-22T16:36+0300

2022-01-22T16:36+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. В ответ на предложения России по гарантиям безопасности США и другие члены НАТО запустили "токсичную" кампанию с ложными обвинениями в адрес Москвы, говорится в комментарии МИД РФ."Вместо того чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности", — заявили в ведомстве.Там заметили, что с 15 декабря прошлого года, когда американской стороне официально передали проекты соглашений, Москва видела в основном "очевидные попытки затянуть обсуждение конкретных параметров" и форматов договора.Дипломаты также напомнили, что ранее Госдеп распространил "сборник фактов" с "развенчанием" тезисов по этой теме. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что эти документы "невозможно читать". По его словам, достаточно наугад открыть любую страницу текста, чтобы понять, что содержание не выдерживает никакой критики.Российские дипломаты также отметили, что НАТО проводит крайне агрессивную партнерскую политику, активно осваивает территории Финляндии и Швеции, Украины, Грузии, предпринимает попытки закрепиться в странах Центральной Азии. Создает на постсоветском пространстве объекты, представляющие опасность с точки зрения биологической угрозы.Десятого января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве. За этим последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/zhenevskie-otkroveniya-zachem-lavrov-vstrechalsya-s-blinkenom-1037244104.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/ryabkov-rossii-nuzhny-garantii-chto-ukraina-i-gruziya-nikogda-ne-stanut-chlenami-nato-1037091175.html

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